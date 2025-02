"Ex on the Beach"-Maddi Henderson erwartet zweiten Nachwuchs

Madleine Henderson (31), kurz Maddi, ist bereits Mutter einer Tochter. Auf Instagram verkündet die Ex on the Beach-Bekanntheit jetzt, dass sie erneut schwanger ist. Auf dem geteilten Video sitzt sie mit ihrer Tochter auf dem Schoß auf einem Schrank. Das kleine Mädchen trägt ein Oberteil, auf dem "Große Schwester" zu lesen ist. Maddis Partner steht mit dem Rücken zur Kamera, während sie ihm eine Cap aufsetzt, auf der das Wort "Papa" steht. Dazu schreibt sie: "Ich kann euch endlich sagen, dass Baby Nummer zwei auf dem Weg ist."

Maddis Fans sind von diesen Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte häufen sich bereits die Glückwünsche. "Ach Gott, wie schön! Herzlichen Glückwunsch", "Ich kann doch nicht mehr – Glückwunsch" und "Oh, tolle Neuigkeiten. Alles Liebe an eure kleine Familie", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Unter den Gratulanten befindet sich auch das eine oder andere bekannte Gesicht der Trash-TV-Welt. "Oh mein Gott, Gänsehaut! Gratulation", schreibt Michelle Daniaux. Laura Morante (34) drückt ihre Freude beispielsweise in Form von Herz-Augen-Emojis aus.

Bekannt wurde Maddi durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel von Are You The One? im Jahr 2020. Anschließend war die baldige Zweifachmama bei "Ex on the Beach" zu sehen und bandelte in der Realityshow mit Arman an – doch die Liebe der beiden scheiterte, obwohl Maddi schwanger wurde. Im Mai 2021 durfte die Reality-TV-Bekanntheit dann ihre Tochter auf der Welt begrüßen.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson mit ihrer Tochter und ihrem Partner, Oktober 2024

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson mit ihrer Tochter, August 2024

