Maddi Henderson (27) ist endlich Mutter geworden! Die Ex on the Beach-Bekanntheit sorgte vor einigen Monaten mit süßen Baby-News für Schlagzeilen: Gemeinsam mit TV-Kollege Arman Kashani erwartete die Brünette Nachwuchs – gleichzeitig trennte sie sich allerdings auch von dem Vater ihres ungeborenen Kindes. Vor wenigen Tagen war es dann nun endlich so weit: Maddis Töchterchen hat am 24. Mai das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilte die Beauty ein niedliches Bild mit ihrer kleinen Prinzessin. Dazu widmete sie ihrem ersten Nachwuchs liebevolle Zeilen: "Von jetzt an nur noch zu zweit." Anscheinend wurde ihre Tochter am 24. Mai 2021 um 10:23 Uhr geboren – ab da an veränderte sich Maddis Welt natürlich schlagartig. "Von dem Moment an wusste ich, ich bin das erste Mal wirklich verliebt in einen Menschen", schrieb die frischgebackene Mama. Wie die Kleine heißt, verriet sie aber noch nicht.

Maddis Fangemeinde ist bei dem zuckersüßen Anblick vor Begeisterung nun völlig aus den Häuschen. Zahlreiche Fans gratulierten der Neu-Mama bereits auf Instagram: "Oh, wie toll! Ich freue mich so sehr für dich. Ich wünsche euch beiden eine wundervolle Kuschel- und Kennenlernzeit."

Maddi Henderson und ihre Tochter

Maddi Henderson, TV-Sternchen

Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

