Madleine Henderson (27) zeigt sich als wirklich stolze Mutter! Ende des vergangenen Jahres gestand der Ex on the Beach-Star, dass sie und Arman Kashani sich zwar getrennt hätten, sie jedoch gemeinsam ein Baby erwarten würden. Vor wenigen Wochen kam schließlich ihre Tochter nach fünf langen Tagen in den Wehen auf die Welt. Jetzt zeigt die 27-Jährige zum ersten Mal ihr Baby!

Am Mittwoch postete die frischgebackene Mutter einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Kind in ihrer Instagram-Story. Scheinbar ist die Are You The One?-Teilnehmerin erst kurz zuvor aufgewacht, denn Maddi liegt auf dem Foto noch im Bett und wünscht ihrer Community einen "guten Morgen". Dabei hält sie ihre Tochter, deren Namen sie den Fans bisher noch nicht verriet, fest im Arm und wirkt sehr glücklich. Nur über die vielen Haare ihres Babys zeigt sie sich verwundert.

Kurz nach der Geburt berichtete die brünette Schönheit, dass sie die Zeit mit ihrer Tochter sehr genießen würde. "Die ersten Tage waren einfach unbeschreiblich schön", beteuerte sie damals und konnte gar nicht anders, als von ihrem Baby zu schwärmen. "Jede Minute, die wir zusammen sind, ist für uns beide einfach besonders. Wir genießen es einfach nur, uns zu erholen und uns kennenzulernen", erklärte sie im Promiflash-Interview.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, TV-Sternchen

Instagram / maddi_henderson_ Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson und ihre Tochter

