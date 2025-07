"War turbulent": Baby von Maddi Henderson ist auf der Welt

Maddi Henderson, kurz Maddi, ist erneut Mutter geworden. Auf Instagram teilte die Ex on the Beach-Bekanntheit die freudige Nachricht und zeigt ihren Fans erste Bilder ihres kleinen Sohnes. "Jetzt sind wir vollständig und eine vierköpfige Familie", schreibt sie überglücklich in ihrem emotionalen Beitrag. Die Geburt beschreibt Maddi als "turbulent" und "schön" und verrät, dass sie die erste Zeit mit ihrem Neugeborenen und ihrer Familie nun im Wochenbett genießen möchte.

In ihrem Beitrag zeigt Maddi den zeitlichen Ablauf der Geburt und verrät damit noch ein paar weitere Details. Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche ging es für die Influencerin in Richtung Krankenhaus. Drei Tage lang dauerte die Geburt ihres Sohnes, der am 17. Juli mit einem Gewicht von 3.990 Gramm das Licht der Welt erblickte. Den Namen des Jungen verrät Maddi nicht. Ihre Tochter, die sie im Netz liebevoll Perle nennt, lernte ihren Bruder bereits kennen. "Auch die Perle ist verliebt. Die Perle hat sich riesig gefreut und dieser Anblick ist das wohl Schönste der Welt für mich", schwärmt sie.

Bereits vor rund einem halben Jahr hatte Maddi ihren Fans verkündet, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Damals teilte die Influencerin ein rührendes Video auf Social Media. Darauf zu sehen war unter anderem ihre Tochter, die auf ihrem Schoß saß und ein Shirt mit der Aufschrift "Große Schwester" trug, während Maddis Partner mit einer Cap mit der Aufschrift "Papa" zu sehen war. "Ich kann euch endlich sagen, dass Baby Nummer zwei auf dem Weg ist", verkündete Maddi damals.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson mit ihrem Partner und ihren zwei Kindern, Juli 2025

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson und ihr Partner mit ihrem Neugeborenen

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson verkündet ihre Schwangerschaft, Februar 2025