Madleine "Maddi" Henderson (27) geht total in ihrer Mamarolle auf! Im Mai brachte die einstige Ex on the Beach-Kandidatin ihr erstes Kind auf die Welt – es ist ein kleines Mädchen. Seitdem schwelgt die Influencerin regelrecht im Mutterglück und berichtet ihren Fans fleißig von ihrem neuen Alltag als Alleinerziehende. Auch aus ihrem aktuellen Posting geht deutlich hervor, wie sehr Maddi in ihre Tochter vernarrt ist...

Via Instagram teilt die Are You The One?-Bekanntheit ein goldiges Foto von den Füßchen ihres Babys. In der Bildunterschrift schwärmt Maddi: "Als ich dich zur Welt gebracht habe [...] wusste ich nur eines: Ich habe dich schon geliebt, bevor ich dich zum ersten Mal gesehen habe." Weiter betont das Kuppelshow-Sternchen: "Du bist mein Kind und mein Leben. Ich werde dich immer lieben und es gibt nichts, was daran jemals etwas ändern könnte."

Maddi stimmt in ihrer Botschaft auch nachdenkliche Töne an: "Ich weiß, ich werde hin und wieder Fehler machen und das tut mir leid. Aber ich werde immer mein Bestes geben", stellt die 27-Jährige klar. "Alles was ich für dich tun werde, werde ich aus Liebe tun."

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson mit ihrer Tochter im Juni 2021

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson und ihre Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de