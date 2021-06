Vierzehn Tage ist es nun her, dass Maddi Henderson (27) Mutter wurde und ihre Tochter nach fünf Tagen Wehen endlich zur Welt brachte. Während der Schwangerschaft hat die einstige Ex on the Beach-Kandidatin noch über ihr Gewicht geklagt: 17 Kilo hatte die Influencerin in den vergangenen Monaten zugelegt und offenbart, dass ihr das schwer zu schaffen macht. Doch wie sieht es nach der Entbindung aus? Im Netz zeigte Maddi nun ihren After-Baby-Body.

In ihrer Instagram-Story präsentiert die 27-Jährige ihren Körper lediglich in Unterwäsche. "Heute sind es genau zwei Wochen nach der Entbindung und ich fühle mich jetzt schon wieder so gut", beteuert Maddi. Zwar sei ihre Figur noch nicht wieder in ihrer ursprünglichen Form, doch die Neu-Mama hat große Pläne. "Ich kann es kaum abwarten, mit dem Sport anzufangen und meine Beine, Po und Arme wieder zu definieren. Und ja, auch die Cellulite wird so was von in Angriff genommen", schrieb die Reality-TV-Bekanntheit.

Den Namen ihres Babys hat Maddi noch nicht verraten. Dafür schwärmt die Beauty stets, wie sehr sie ihren neuen Alltag mit der Kleinen genießt. "Ich sitze manchmal alleine zu Hause und erwische mich, wie ich da so sitze und genauso lache, weil ich weiß: Ich halte mein größtes Glück auf Erden in den Armen", berichtete sie ihren Followern überglücklich.

Maddi Henderson, Influencerin

Maddi Henderson im Juni 2021

Maddi Henderson mit ihrer Tochter

