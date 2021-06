Madleine Henderson (27) genießt die ersten Wochen mit ihrem Töchterchen! Die einstige Ex on the Beach-Kandidatin brachte Ende Mai ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem schwelgt sie regelrecht im Mutterglück – und berichtet ihren Fans fleißig von ihrem neuen Alltag. Jetzt hat Maddi offenbar einen ersten Ausflug mit ihrer kleinen Prinzessin gemacht – und hielt das natürlich mit einem süßen Schnappschuss fest!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 27-Jährige ein Foto von sich und ihrem Baby. Auf dem Bild sitzt Maddi in einem Café und hält ihren Sonnenschein im Arm. Dabei strahlt sie überglücklich in die Kamera. "Ich sitze manchmal alleine zu Hause und erwische mich, wie ich da so sitze und genauso lache, weil ich weiß: Ich halte mein größtes Glück auf Erden in den Armen", schwärmte die einstige Are You The One?-Teilnehmerin.

Wenige Tage nach der Geburt hatte die Neu-Mama bereits gegenüber Promiflash verraten, wie schön das Wochenbett für sie gewesen war. "Egal, was man für Schmerzen hat oder wie schlecht es einem geht, ich habe jede einzelne Sekunde mit meiner Prinzessin genossen", erklärte Maddi glücklich. Sie und ihre Kleine seien einfach ein absolutes Dream-Team.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson und ihre Tochter

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson im März 2021

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, Reality-TV-Star

