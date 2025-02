"War geschockt": Maddi Henderson verrät das Babygeschlecht

Madleine Henderson (31), kurz Maddi, wird zum zweiten Mal Mama. Das verkündete die Ex on the Beach-Bekanntheit vor einigen Tagen im Netz. Ihre Fans will die Influencerin nicht länger auf die Folter spannen und verrät jetzt auf Instagram, ob sie eine zweite Tochter oder einen Sohn bekommen wird. In dem Video zerstechen Maddi und ihr Partner einen Luftballon, in dem blaues Konfetti versteckt ist. Die werdende Mama darf sich in einigen Wochen also über einen kleinen Jungen freuen. Dazu schreibt sie: "Unsere Verkündung des Babygeschlechts. Ich war geschockt!"

Ein Nutzer fragt sich, was Maddi daran geschockt habe, bald Mama eines Jungen zu sein. Diese Frage beantwortet sie kurzerhand in ihrer Story und erklärt: "Ich bin nicht die Person, die fühlt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, aber in meinem Kopf war einfach, wir kriegen noch ein Mädchen." Auch jetzt begreife sie noch nicht, dass sie eine Jungs-Mama wird. "Na ja, wir gewöhnen uns jetzt dran. Ich werde eine Boy-Mom, fühlt sich ganz komisch an. Deswegen war ich so geschockt", schildert Maddi.

Dass Maddi zum zweiten Mal schwanger ist, verkündete die Reality-TV-Bekanntheit erst vor wenigen Tagen im Netz. "Ich kann euch endlich sagen, dass Baby Nummer zwei auf dem Weg ist", schrieb sie stolz zu einem Video auf Social Media. Im Mai 2021 wurde Maddi zum ersten Mal Mutter einer Tochter. Das kleine Mädchen stammt aus einer vorherigen Beziehung.

Instagram / maddi_henderson_ Influencerin Madleine Henderson und ihre Tochter, August 2024

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson mit ihrer Tochter und ihrem Partner, Oktober 2024

