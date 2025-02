Richard Gere führt ein erfülltes Familienleben in Spanien

Richard Gere (75), der weltweit für seine Rollen in Filmen wie "Pretty Woman" bekannt ist, hat seinem Leben eine neue Wendung gegeben und ist mit seiner Familie nach Spanien umgezogen. Zusammen mit seiner Ehefrau Alejandra Silva (41) und ihren gemeinsamen Kindern lebt der Schauspieler nun in ihrer Heimat und schwärmt von diesem neuen Kapitel ihres Lebens. In einem Interview mit dem Magazin Elle España verrät Richard: "Wir sind glücklicher als je zuvor. Sie, weil sie zu Hause ist, und ich, weil, wenn sie glücklich ist, auch ich glücklich bin." Auch Alejandra schwärmt von ihrem Mann: "Wir sind Seelenverwandte. Wir haben dieselben Werte, sehen die Welt auf die gleiche Weise, und vom ersten Moment an fühlten wir, dass wir beide uns schon lange kennen."

Neben ihrem Familienleben engagieren sich Richard und Alejandra für verschiedene ökologische und soziale Projekte. In Mexiko arbeiten sie gemeinsam am Nachhaltigkeitsprojekt "Sierra a Mar", das sich für den Schutz von Küsten und Wäldern einsetzt. Zugleich engagieren sich die beiden in Spanien für die Organisation Hogar Sí, mit dem Ziel, Obdachlosigkeit im Land innerhalb von fünf Jahren zu beenden. Auch persönlich hat der Umzug für Richard eine besondere Bedeutung. Richard sagt dazu: "Unser Ziel ist es, dass wir uns um die Umwelt, von den Bergen bis zu den Seen kümmern, dass wir das Ökosystem und die Ozeane wiederherstellen. Wahre Nachhaltigkeit lässt sich nicht nur an der Umwelt, an dem, was uns umgibt, messen, sondern auch an dem Leben der Menschen, die dort leben." Und wie geht es den Kindern? Dazu sagt Richard: "Meine Kinder wachsen zweisprachig auf. Sie werden hier richtig aufblühen."

Privat zeigen sich Richard und Alejandra als ein harmonisches Paar, dessen Werte sie stark verbinden. Die beiden wurden in einer Zeit des Umbruchs und nach gescheiterten Ehen miteinander bekannt gemacht. Heute teilen sie, neben ihrer Liebe füreinander, eine tiefe Leidenschaft für Aktivismus und Wohltätigkeit. Alejandra sieht darin einen wichtigen Bestandteil ihrer Beziehung: "Eines der Dinge, die uns am meisten verbinden, ist unser Herz für Aktivismus. Wer ein Aktivist ist, trägt seine Werte hinaus in die Welt, um sie besser zu machen. Man gibt denjenigen eine Stimme, die keine haben, und fördert das Bewusstsein. Das hat eine sehr tiefe Bedeutung und wir müssen wertschätzen, wo wir unsere Energie einsetzen, egal wie gering der Einsatz auch sein mag."

Anzeige Anzeige

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alejandragere Richard Gere und Alejandra Silva mit ihren Kindern, Juni 2024

Anzeige Anzeige