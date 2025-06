Richard Geres neues Leben in Spanien führte ihn zu Instagram

Richard Gere (75) hat zusammen mit seiner Frau Alejandra (42) und ihren beiden gemeinsamen Söhnen Alexander und James einen Neuanfang in Spanien gewagt. Das Paar zog vor einigen Monaten dorthin, um näher bei Alejandras Familie zu sein. Diese Veränderung hat Richard auch zu einem weiteren Neuanfang inspiriert: Im Mai überraschte der Schauspieler seine Fans mit seinem ersten Instagram-Account. Dieser hat mittlerweile fast 50.000 Follower, doch Richard selbst folgt nur fünf Accounts, darunter seiner Frau, dem Schauspieler Antonio Banderas (64) sowie dem Dalai Lama (89).

Richard hat bisher nicht viele Beiträge gepostet und nutzt sein Profil hauptsächlich, um auf wohltätige Zwecke aufmerksam zu machen. Besonders seine Arbeit mit dem "Open Arms Fund", einer Hilfsorganisation, die Leben rettet, steht im Fokus. Zudem spricht er sich für eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt aus. Auch seine langjährige Freundschaft mit dem Dalai Lama spiegelt sich in seinen Aktivitäten wider. So produzierte der Schauspieler den Dokumentarfilm "Wisdom of Happiness", der im April beim Barcelona Film Festival gezeigt wurde. Richard erklärte: "'Wisdom of Happiness' ist ein ganz besonderer Film, von dem wir hoffen, dass er unser Denken und Fühlen in Bezug auf uns selbst und die anderen Menschen, mit denen wir diesen wunderschönen Planeten teilen, tiefgreifend beeinflussen wird." Er ergänzte zudem, dass Freunde ihn als wichtigsten Film seines Lebens bezeichneten.

Sein neues Leben in Spanien scheint Richard zu genießen. In einem Interview mit Vanity Fair verriet er, dass die Entscheidung, seinen Lebensmittelpunkt zu verlegen, vor allem aus Rücksicht auf Alejandra getroffen wurde. Nach sechs Jahren in den USA sei jetzt ihre Heimat an der Reihe. Besonders begeistert zeigt sich der Hollywood-Star von der spanischen Kultur, der Gastfreundschaft und der Lebensfreude der Menschen. Dennoch wollen Richard und Alejandra ihre Zeit zwischen Spanien und den USA aufteilen, um auch dort Sommer und Familienzeit zu verbringen. "Es ist ein Balanceakt", so Alejandra, "aber für uns als Familie passt das perfekt."

Instagram / richardgere Alejandra und Richard Gere mit ihren Kindern

Instagram / alejandragere Alejandra und Richard Gere, Februar 2025

