Richard Gere und Alejandra strahlen auf dem roten Teppich

Richard Gere (75) und Alejandra Silva (41) haben am Samstagabend auf dem roten Teppich der Goya Awards in Granada, Spanien, für einen strahlenden Auftritt gesorgt. Der Schauspieler, bekannt aus "Pretty Woman", zeigte sich in einem eleganten schwarzen Smoking, während seine 41-jährige Ehefrau in einer funkelnden Armani Privé-Robe mit Tüllkragen und figurbetontem Design glänzte. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, posierte eng umschlungen für die Fotografen – ein Zeichen dafür, dass ihre jüngste Entscheidung, nach Madrid zu ziehen, ihre Beziehung weiter gestärkt hat. Richard schwärmte gegenüber dem Magazin Hola!: "Das Beste an Spanien ist, wie glücklich meine Frau hier ist. Wir sind glücklicher denn je."

Hinter den Kulissen wurde deutlich, wie viel das glamouröse Paar eint. Alejandra, die aus der spanischen Region Galicien stammt, erklärte, dass gemeinsame Werte und eine Leidenschaft für Aktivismus sie zusammengeschweißt hätten. Ihr neuestes Ziel: dem Thema Obdachlosigkeit in Madrid an den Kragen zu gehen. "Unsere Vision ist es, dass in fünf Jahren niemand mehr auf der Straße leben muss", sagte die Unternehmerin. Richard, der das spanische Lebensgefühl schätzt, sprach in früheren Interviews davon, dass er seiner Frau zuliebe den Umzug nach Europa gewagt habe. Ihre zwei kleinen Söhne, Alexander und James, wachsen bilingual auf und sollen vom dortigen Leben profitieren.

Für Richard, der zuvor in den USA über sechs Jahrzehnte zu Hause war, scheint dieser Lebensabschnitt vollkommener denn je. In vergangenen Interviews lobte er nicht nur Alejandra als "unglaubliche Ehefrau und großartige Mutter", sondern zeigte sich auch begeistert von ihrem gemeinsamen Familienleben. Neben den beiden jüngeren Söhnen gehören auch Alejandras ältester Sohn Albert und Richards erwachsener Sohn Homer zu ihrem Patchwork-Glück. Die beiden teilen nicht nur persönliche Harmonie, sondern auch einen intensiven Einsatz für soziale Projekte. Es scheint, als hätten die beiden zueinander und zu einem erfüllten Lebensweg gefunden.

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im November 2024

Instagram / alejandragere Richard Gere und Alejandra Silva mit ihren Kindern, Juni 2024

