Richard Gere und Alejandra genießen Inselurlaub mit den Kids

Richard Gere (75) und seine Ehefrau Alejandra Silva (42) gönnen sich gerade eine wohlverdiente Auszeit – und zwar auf den traumhaften Malediven. Auf Instagram teilte die Unternehmerin Eindrücke des Luxusurlaubs, den sie zusammen mit ihren beiden Söhnen Alexander und James verbringt. Neben einem romantischen Schnappschuss, auf dem Alejandra und Richard entspannt am Strand mit Blick aufs Meer zu sehen sind, postete sie auch Fotos ihrer Kinder, die voller Entzückung eine herzförmige Muschel betrachten. "Was für ein Geschenk! Fühle mich dankbar", schrieb Alejandra unter die Bilder.

Das Ehepaar lebt seit einiger Zeit in Alejandras Heimat Spanien, nachdem sie zuvor sechs Jahre in den USA residiert hatten. In einem Interview mit Vanity Fair Spain sprach Richard zuletzt über den Umzug und betonte, wie sehr ihm das mediterrane Lebensgefühl gefalle: "Für Alejandra ist es wunderbar, näher bei ihrer Familie und ihren Freunden zu sein. Sie war so großzügig, mir all die Jahre in meinem Umfeld zu folgen, da war es nur fair, ihr dasselbe zurückzugeben." Der Schauspieler zeigte sich begeistert von der spanischen Kultur und Lebensart: "Die Menschen strahlen Lebensfreude und Großzügigkeit aus, dazu das unglaubliche Essen – ich freue mich, hier zu sein."

Die Liebesgeschichte von Richard und Alejandra begann 2014, vier Jahre später heirateten die beiden in einer privaten Zeremonie. Gemeinsam ziehen sie nicht nur ihre beiden kleinen Söhne groß, sondern auch Alejandras älteren Sohn Albert, der aus einer früheren Beziehung stammt. Richard hat zudem einen 25-jährigen Sohn, Homer, aus seiner Ehe mit Carey Lowell (64). Für Alejandras letzten Geburtstag ließ sich Richard etwas Besonderes einfallen: Mit Gitarre in der Hand sang er seiner Frau ein "Happy Birthday" und sorgte so für einen unvergesslichen Moment. Alejandra teilte diesen besonderen Augenblick auf Social Media und zeigte damit einmal mehr, wie glücklich die beiden miteinander sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / alejandragere Alejandra und Richard Gere, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im Oktober 2024

Anzeige Anzeige