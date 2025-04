Richard Gere und Alejandra wollen in die USA zurückkehren

Richard Gere (75) und seine Frau Alejandra Silva (42) denken über eine Rückkehr in die USA nach. Nachdem das Paar Ende letzten Jahres in Alejandras Heimat Spanien gezogen war, um dort in Madrid mit ihren gemeinsamen Söhnen Alexander und James ein neues Leben zu beginnen, scheint das Heimweh sie nun einzuholen. Während eines Events in New York verriet die Publizistin gegenüber Daily Mail: "Für ein paar Jahre bleiben wir in Spanien, aber wir kehren immer wieder in die USA zurück." Die Kinder besuchen dort Sommercamps und Alejandra gibt zu, dass sie das Leben in Amerika vermisse. Neben dem Hollywood-Paar war auch Richards ältester Sohn Homer bei der Veranstaltung anwesend, der offenbar ebenfalls auf die Rückkehr seiner Familie hofft.

In einem Interview erklärte Homer, wie sehr er es begrüßen würde, wenn der Umzug zurück in die USA schneller geschehe. "Ich vermisse sie hier", gab der 25-Jährige gegenüber Daily Mail zu. Den Vorwurf, die Familie habe die USA aus politischen Gründen verlassen, wies er jedoch zurück. Noch im Januar hatte Richard betont, wie glücklich er in Spanien sei, da Alejandra dort ihre Wurzeln habe. Umsichtig erklärte der Schauspieler zuvor in einem Gespräch mit Vanity Fair: "Sie hat mir sechs Jahre in meiner Welt geschenkt, also schulde ich ihr genauso viel Zeit in ihrer." Doch nun deutet sich an, dass das berühmte Paar langfristig zwischen beiden Welten pendeln möchte, um das Leben in beiden Ländern zu genießen.

Der Umzug nach Spanien im letzten Jahr hatte bereits für Schlagzeilen gesorgt, da Richard den Schritt vor allem als Zeichen der Liebe für seine Frau beschrieb. Die Familie genießt seither ihr Leben in Madrid, wo sie von Alejandras Familie und Freunden umgeben ist. Richard, der Alejandra 2014 an der italienischen Amalfiküste kennengelernt hatte, zeigt sich seit ihrer Hochzeit 2018 als glücklicher Familienvater. Neben ihrer gemeinsamen Zeit mit den beiden kleinen Söhnen spielen auch Richards Wurzeln und Karriere in den USA weiterhin eine wichtige Rolle, weshalb das Paar auch in Zukunft zwischen den Ländern pendeln möchte.

Instagram / alejandragere Richard Gere und Alejandra Silva mit ihren Kindern, Juni 2024

Getty Images Alejandra und Richard Gere im Mai 2024

