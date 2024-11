Ausgewandert: Das liebt Richard Gere an neuer Heimat Spanien

Richard Gere (75) und seine Ehefrau Alejandra Silva (41) verließen kürzlich die USA und zogen nach Spanien. Im Interview mit Elle plaudert der Schauspieler nun aus, dass er die Entscheidung nicht bereue: "Der Ort ist wunderschön." Besonders gut gefalle ihm die Mentalität der Einwohner. "Wir sprachen über Gemeinschaften, es gibt eine sehr starke Gemeinschaft und die Menschen kümmern sich umeinander. In meinem Teil der Welt brechen diese Art von Bindungen, soziale Bindungen und Gemeindebildungen auseinander, also schätze ich sie wirklich", schwärmt er.

Bereits zuvor sprach der Filmstar über die Entscheidung, seinem Heimatland den Rücken zu kehren und sich woanders ein neues Leben aufzubauen. "Ich bin vor allem für meine Frau nach Spanien gezogen", verriet er damals gegenüber Bild und erklärte, dass seine Liebste das Heimweh gequält habe: "Sie hat mit mir viele Jahre in New York verbracht, doch sie hat ihre Familie und Freunde immer vermisst. Ihre Freunde, ihre Kultur, ihre Sprache." Sie habe sich gewünscht, in der Nähe ihrer Liebsten zu sein und ihren Kindern ihr Heimatland und die Kultur näherzubringen.

Richard und Alejandra traten im Jahr 2018 vor den Traualtar und schworen sich die ewige Treue. Im darauffolgenden Februar erblickte ihr erstes gemeinsames Kind, Sohnemann Alexander, das Licht der Welt. 2020 sorgte der Hollywoodstar dann für eine große Überraschung: Er wurde mit 70 Jahren noch einmal Vater. Ihr zweiter Sohn machte das Familienglück perfekt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alejandra und Richard Gere im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im Oktober 2024

Anzeige Anzeige