Richard Geres Frau erkannte ihn beim ersten Treffen nicht

Richard Gere (75) hat auf humorvolle Weise enthüllt, dass seine Frau Alejandra (41) ihn bei ihrem ersten Treffen mit einem anderen Filmstar verwechselt habe. In einem Interview mit der spanischen Zeitschrift Elle erzählte der Schauspieler, dass seine Partnerin damals nicht wusste, wer er war. "Sie hat keine Filme geschaut, was großartig war. Sie dachte, ich sei George Clooney (63)", scherzte der Hollywood-Star und brachte seine Frau damit zum Lachen. Die beiden lernten sich 2014 im malerischen Positano in Italien kennen, wo Richard in einem Hotel übernachtete, das Alejandras Familie gehört.

Alejandra widersprach diesem Scherz jedoch und bestand darauf, dass sie sehr wohl wusste, wen sie vor sich hatte. "Nein, warte mal, Richard, ich wusste, wer du warst", entgegnete sie lachend im Interview. Sie gestand sogar, dass sie sich in seine Rolle in dem Film "Time Out of Mind" aus dem Jahr 2014 verliebt hatte.

2018 heiratete das Paar in einer heimlichen Zeremonie und bekam die beiden gemeinsamen Söhne Alexander und James. Seit ihrer Hochzeit zeigen die Turteltauben regelmäßig auf den roten Teppichen der Welt, wie verrückt sie nacheinander sind. Vor Kurzem machte Richard seiner Angebeteten zudem einen beeindruckenden Liebesbeweis: Er verließ seine Heimat, um mit ihr und den Kindern nach Spanien zu ziehen. "Ich bin vor allem für meine Frau nach Spanien gezogen", gestand er im Interview mit Bild und erklärte: "Sie hat mit mir viele Jahre in New York verbracht, doch sie hat ihre Familie immer vermisst. Ihre Freunde, ihre Kultur, ihre Sprache. Sie wollte in der Nähe ihrer Liebsten sein und auch unserer Kinder wegen zumindest ein paar Jahre in Spanien verbringen. Sie wachsen zweisprachig auf."

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Gere, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Alejandra und Richard Gere im November 2024

Anzeige Anzeige