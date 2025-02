Diese Realitystars treffen sich zur Bild Poker Night 2025

Am 9. Februar wird es im Axel-Springer-Hochhaus in Berlin hitzig, wenn die 6. Auflage der "Bild Poker Night" stattfindet. Mit von der Partie sind bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Welt: Eugen Lopez, Tara Tabitha (31), Tobias Pietrek, Walentina Doronina (24), Paco Herb und Calvin Steiner treten gegeneinander an. Ergänzt wird die Runde vom GGPoker-Wildcard-Gewinner und Carli Underberg, der stellvertretende Chefredakteur von Sport Bild. Ab 21 Uhr können Fans das Event per Stream live verfolgen. Ziel der Spieler ist es, sich das goldene Ticket für die Poker-Weltmeisterschaft im Sommer in Las Vegas zu sichern – inklusive der Teilnahme am 10.000-Dollar-Main-Event.

Für Hochspannung ist gesorgt, denn die Teilnehmer sind vor allem für ihr Drama und ihre Sprüche berüchtigt. Während einige von ihnen bereits bei Fame Fighting Erfahrung im Austeilen und Einstecken gesammelt haben, wird diesmal statt im Boxring an den Pokertischen gekämpft – mit Bluffen, Pokerface und verbalen Angriffen. Moderiert wird der Abend vom eingespielten Bild-Duo Celine Behringer und Max Streb. Ob sich unter den Reality-TV-Stars ein echter Pokerprofi versteckt, bleibt abzuwarten. Dass es aber an den Tischen laut und unterhaltsam wird, scheint garantiert.

Diese Poker-Nacht verspricht nicht nur spannende Duelle, sondern bringt auch Teilnehmer mit teils bewegten Reality-TV-Karrieren zusammen. Tara wurde durch ihre Dschungelcamp-Teilnahme bekannt, Walentina sorgte bei Are You The One? für Aufsehen, während Paco der Sieger von The 50 wurde und Calvin durch Formate wie Germany Shore Schlagzeilen machte. Eugen tritt zudem nicht nur als Gründer von Fame Fighting, sondern auch als erfahrener Showdown-Teilnehmer an. Ihre gemeinsame TV-Vergangenheit birgt jede Menge Konfliktpotenzial – eine Dynamik, die die Poker-Nacht zusätzlich aufpeppen dürfte.

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

Instagram / taratabitha Tara Tabitha in einem roten Kleid in Paris 2023

