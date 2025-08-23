Geheimnis gelüftet: Karoline Herfurth verrät skurrile Macke

Karoline Herfurth (41), bekannt aus Filmen wie Fack ju Göhte und "Das perfekte Geheimnis", hat in der Sendung "Inas Nacht" eine schrullige Eigenheit von sich preisgegeben. Die Schauspielerin verriet der Moderatorin Ina Müller (60), dass sie nicht aus dunklen Tassen trinken könne. "Ich habe eine Macke, dass ich nicht aus dunklen Tassen trinken kann", erklärte sie lachend. Einen besonderen Moment beschrieb die TV-Bekanntheit, als sie 2024 eine handgefertigte Tasse in Barcelona erstand: "Wenn ich aus dieser Tasse morgens meinen Kaffee trinke, bin ich sofort glücklich. Dann startet doch der Tag glücklich."

Doch das ist längst nicht die einzige Besonderheit, die die Darstellerin des Films "Wunderschön" preisgab. So gestand sie in einem früheren Interview in der Koch-Sendung "Dinner Club" mit einem Augenzwinkern ihre Vorliebe für teils ungewöhnliche Essenskombinationen. "Das heißt: Käse mit Ketchup oder Marmelade. Oder Karotten mit Schokolade", verriet sie damals. Und auch ihre Erlebnisse auf dem roten Teppich haben es in sich. Ein prägendes Beispiel ist ein schmerzhaftes Missgeschick mit einem luxuriösen Kleid von Armani, in dem eine vergessene Nadel steckte, welche sie laut eigener Aussage immer wieder in den Hintern stach.

Mit weiteren privaten Einblicken überraschte Karoline schon vor einigen Monaten, als sie ganz offen über ihre Ehe mit Christopher Doll sprach. In einem Interview mit Gala schwärmte die Regisseurin: "Wir mögen uns wirklich gerne. Wir würden am liebsten jede Sekunde miteinander verbringen, deswegen arbeiten wir auch noch zusammen." Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, zeigte sich erst im Juni 2023 erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Besonders wichtig sei ihr eine Beziehung auf Augenhöhe, wie sie erklärte: "Die Liebe erblüht erst so richtig auf Augenhöhe." Über ihren Mann sagte Karoline dankbar: "Er ist einfach mein wichtigster Unterstützer und Mensch."

Getty Images Karoline Herfurth bei der "Einfach mal was Schoenes"-Premiere

Getty Images Karoline Herfurth beim Deutschen Filmpreis 2025

Getty Images Christopher Doll und Karoline Herfurth bei der Goldenen Henne, 2024