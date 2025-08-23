Marco Pierre Whites Sohn gesteht Einbrüche und Drogenkonsum

Marco Pierre White Jr. (30), Sohn des berühmten britischen Sternekochs Marco Pierre White, wurde kürzlich bei einem unschönen Vorfall in London gesehen: Wie Fotos von Daily Mail zeigen, kaufte der 30-Jährige mitten auf der Straße Drogen und konsumierte diese dann. Nur wenige Tage später wurde der ehemalige Reality-TV-Star wegen einer Serie von Einbrüchen festgenommen, die im Laufe des Sommers stattgefunden hatten. Unter anderem gestand er laut dem britischen Magazin, Antiquitäten, Elektrogeräte und sogar Spielzeug im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen zu haben. In einer Gerichtsverhandlung bekannte sich Marco Junior schuldig und wartet nun auf seine endgültige Strafe.

Die Einbrüche, darunter Fälle in Westminster und Kensington, hatten auch erheblichen Sachschaden hinterlassen, dessen Höhe derzeit noch festzustellen ist. Der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer war schon in der Vergangenheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Zu seinen bisherigen Vergehen zählen neben Diebstahl auch Drogenmissbrauch und rassistische Beleidigungen. Trotz wiederholtem Versuch, sein Leben durch unter anderem Rehabilitationsprogramme umzukrempeln, landete der Promispross bereits mehrmals im Gefängnis.

Marco Jr.s Vater Marco Pierre White hat neben Marco noch zwei weitere Kinder – insgesamt aus drei Ehen. In den 1990er-Jahren gehörte er mit ganzen drei Michelin-Sternen zur absoluten Kochelite weltweit. Im Jahr 1999 trat der begnadete Koch jedoch vom Herd zurück, um sich seiner Familie zu widmen. Inzwischen ist er als TV-Star sowie als erfolgreicher Unternehmer zurück. Er ist nicht nur Teil von Formaten wie "Hell's Kitchen" oder "Masterchef", sondern betreibt auch renommierte Steakhouse- und Restaurantketten.

Instagram / 3hirty3 TV-Koch Marco Pierre White und sein Sohn Marco Jr.

Instagram / 3hirty3 Marco Pierre White Jr., Reality-TV-Kandidat

Imago Marco Pierre White, TV-Koch

