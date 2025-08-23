AYTO-Joanna bereut den Match-Box-Verkauf für 20 Euro nicht

Joanna hat ihren Are You The One – Reality Stars in Love-Kollegen während der ersten Match-Box-Entscheidung keinen Gefallen getan – die Datingshow-Teilnehmerin hat die Entscheidung für 20 Euro an Sophia Thomalla (35) verkauft. Dass sie letztendlich nur 20 Euro bekommen würde, hatte Joanna nicht gewusst, da sie das Angebot annahm, noch bevor die Moderatorin die Summe überhaupt ausgesprochen hatte. Damit war die Brünette um 20 Euro reicher, die gesamte Gruppe aber um eine Erkenntnis ärmer – sie werden nämlich nicht mehr herausfinden, ob Sandra Janina (25) und Kevin Njie (29) wirklich ein Perfect Match sind oder nicht. Doch Joanna bereut ihren Verkauf keineswegs. Weder in dem Moment noch heute, Monate nach den Dreharbeiten, wie sie in ihrer Instagram-Story betont. "Was soll ich bereuen?", fragt Joanna bewusst.

Sie ist sich sicher, hätte nicht sie verkauft, hätte es einer ihrer Mitstreiter getan. "Wenn ich Sophia hätte ausreden lassen und sie nur '20' gesagt hätte, hätten alle sofort 'verkauft' geschrien, weil alle gedacht hätten, es ginge um 20.000 Euro. Am Ende wären es aber trotzdem nur 20 Euro gewesen", erklärt sie. Sie finde die ganze Situation einfach "ultra witzig". Abschließend betont Joanna sogar noch mal, dass sie heute nicht anders reagieren würde: "Ich hab auch paar Kommentare gelesen wie zum Beispiel ich zeige keine Reue oder 'Wie sie noch sagt, sie hätte nochmal verkauft'... Ja und ich sage jetzt noch mal, dass ich das gemacht hätte. Für was soll ich Reue zeigen."

Die 20 Euro, die sich Joanna mit ihrem Verkauf der Match-Box-Entscheidung verdient hat, gehen von der Gewinnsumme aller "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten ab. Statt um 200.000 Euro spielt die Gruppe nun also nur noch um insgesamt 199.980 Euro. Unabhängig davon, ob die diesjährigen Kandidaten die Show gewinnen, hat Joanna den Zwanni sicher - oder doch nicht? Wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story weiter verrät, hat sie den Schein seit den Dreharbeiten nicht mehr wiedergesehen. "Der wurde mir in der Sekunde aus der Hand weggerissen und seitdem hab ich diesen Zwanni nicht mehr gesehen. Nennen mich dumm, dass ich das Ding verkaufe, aber dieser Zwanni wurde mir aus der Hand gerissen als wär das 'ne Mille", amüsiert sich Joanna.

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Joanna

Instagram / joanna.majolie Joanna, "Are You The One?"-VIP-Kandidatin 2025

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

