Stalker planten Ermordung: Joss Stone zieht in Heimat zurück

Joss Stone (38) kehrt mit ihrer Familie in ihre Heimat zurück. Nachdem die Sängerin mehr als ein Jahrzehnt in den USA verbracht hat, packt sie aktuell ihre Sachen in Tennessee, um mit ihrem Ehemann Cody DaLuz (35) und ihren vier kleinen Kindern zurück nach England zu ziehen. Die Entscheidung fiel, damit ihre älteste Tochter in Großbritannien eingeschult werden kann und die Familie näher bei Joss' Mutter und Schwester ist. "Man braucht ein ganzes Dorf, um Kinder großzuziehen", witzelte sie im "Nicky Byrne HQ"-Podcast über ihre Entscheidung. England hatte sie ursprünglich nach einem traumatischen Erlebnis verlassen, als 2011 zwei Männer nahe ihres Hauses in Devon verhaftet wurden, weil sie planten, sie zu entführen und zu ermorden.

Joss, die damals gerade einmal 24 Jahre alt war, entkam unverletzt, da die Polizei die Täter rechtzeitig stoppen konnte. Die Männer wurden wegen Verschwörung zu Mord und Raub verurteilt. Rückblickend spricht die Musikerin heute erstaunlich nüchtern über dieses Erlebnis. In dem Podcast erzählte sie: "Es ist traumatisch, denn natürlich ist das eine schreckliche Sache – aber es ist nicht passiert. Die Vorstellung, dass jemand einen in kleine Stücke schneiden und in eine kleine Tasche stecken will, ist schon sehr verstörend... Aber zum Glück sind sie nicht so weit gekommen. Sie haben mir nichts getan." Trotz allem hat sie den Tätern vergeben und hofft, dass diese inzwischen Frieden gefunden haben. "Ich hoffe einfach, dass es ihnen gut geht und dass sie geheilt sind. Es ist ein seltsames Gefühl, denn es fällt schwer, kein Mitleid mit Menschen in dieser Lage zu empfinden."

Der Umzug nach Amerika war für Joss ein Neuanfang, nachdem sie sich in ihrem Elternhaus nicht mehr sicher fühlte. Doch mit dem Aufbau ihrer eigenen kleinen Familie veränderte sich einiges. Sie wurde vorsichtiger und beschützerischer, vor allem gegenüber ihren Kindern. In den USA lebte sie zunächst in New Jersey und später in Nashville, wo sie mit Cody ein ruhiges Familienleben führte. Obwohl sie die Zeit in den Staaten genossen hat, freut sich die Sängerin nun darauf, in Devon wieder ein unkompliziertes und gemeinschaftliches Leben führen zu können.

Joss Stone, Sängerin

Cody DaLuz und Joss Stone im September 2020

Joss Stone und ihre Tochter Nalima Rose, Juni 2025