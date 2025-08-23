Xander Stephinger stellt klar: Wusste Ex Lilly von AYTO-VIP?

Xander Stephinger gehört zum Cast der aktuellen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love. Seine Ex Lilly zeigte sich kurz nach Bekanntwerden seiner Teilnahme nicht besonders amüsiert – immerhin waren ihre Trennung und die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter erst wenige Monate her. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast spricht das TV-Gesicht nun über das Drama und offenbart, ob seine einstige Partnerin tatsächlich nichts über die Teilnahme wusste. "Bevor ich nach Thailand geflogen bin, bin ich nach Hamburg gefahren und habe zu ihr gesagt: 'Hey du, ich bin jetzt auf Reise. Ich bin bei einem Format.' Nur damit sie Bescheid weiß, ich habe kein Handy und bin nicht erreichbar. Sie wusste das, aber sie wusste halt nicht, welches Format", erklärt er.

Der Kontakt zwischen ihm und Lilly sei aktuell zwar schwierig, doch der Make Love, Fake Love-Star betont, dass seine Entscheidung mit den Vertragsbedingungen zusammenhing. "Ich hätte ihr auch gar nicht sagen dürfen, welches Format es ist. Weil hätte sie dann irgendwie was weitergesprochen oder Sonstiges, hätte ich Vertragsstrafen bekommen", betont er. Zudem stellt Xander klar: Er gab das Liebes-Aus zwar bekannt, es ging aber nicht von ihm aus. "Um ehrlich zu sein, haben wir uns schon Anfang des Jahres getrennt, beziehungsweise sie hat sich von mir getrennt", schildert er. Ein paar Monate später habe er dann mit seinem Management wegen der AYTO-VIP-Teilnahme gesprochen und den Vertrag unterschrieben. "Als es dann feststand, dass ich zu AYTO gehe, habe ich es bekannt gegeben: Ja, wir sind getrennt", erzählt der 27-Jährige.

Xander und Lilly waren noch zu Beginn des Jahres ein Paar, als sie ihre Tochter Emma auf die Welt brachten, doch kurz darauf folgte das Beziehungsende. Im April machte der Barkeeper dann die Trennung öffentlich – und verkündete rund zwei Monate später, in dem beliebten RTL+-Format nach der wahren Liebe zu suchen. Die Mutter seines Kindes zeigte sich überrascht von dieser Nachricht. "Ich komme mir vor wie Superwoman, während andere sich in Thailand vergnügen", schrieb sie auf Instagram und fügte hinzu: "Und nein, ich habe es nicht gewusst."

Instagram / mrs.lilly___ Xander und Lilly, Juni 2024

RTL / Frank Beer Xander Stephinger, " Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Ex-Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

