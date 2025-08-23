Neues Drama: Kim Virginia und Nikola fuhren durch Waldbrand

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) scheinen das Drama förmlich anzuziehen! Die beiden Reality-TV-Stars gerieten am gestrigen Abend in Spanien in eine beängstigende Situation. "Wir sind gestern Abend mitten in einen großen Waldbrand gefahren in Monda", verkündete Kim die unheilvolle Nachricht in ihrer Instagram-Story. Die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin versicherte ihren Fans: "Melden uns, sobald es uns besser geht."

Es ist nicht das erste Mal, dass Kim und Nikola auf Reisen von Naturgewalten heimgesucht werden. Bei ihrer Weltreise Anfang des Jahres mussten die beiden Realitystars in Australien laut eigener Angabe vor einem Mega-Zyklon fliehen. "Der Wind hat die letzten Tage gefühlt unseren halben Van auseinandergenommen und wir haben einfach erfahren, dass hier der Zyklon Zelia sein Unwesen treibt", berichtete Kim damals im Netz.

Nicht nur Launen der Natur machen Kim und Nikola regelmäßig zu schaffen. Auch sonst stolpert das Paar von einer Tragödie zur nächsten: So erlebten sie mehrere Autounfälle und hatten bei ihren Umzügen mit diversen Überschwemmungen zu kämpfen. Zusätzlich mussten sie den Verlust ihrer totgeborenen Tochter verkraften. Viele Fans zweifeln jedoch am Wahrheitsgehalt ihrer dramatischen Erzählungen.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Februar 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Juni 2025