Bill Kaulitz übernimmt Hauptrolle in einer neuen ZDF-Serie

Bill Kaulitz (35), Frontmann der Band Tokio Hotel, überrascht mit einer neuen Herausforderung und wird Schauspieler, wie fernsehserien.de berichtet. In der kommenden ZDF-Serie "The Comeback" übernimmt er die Hauptrolle des ehemaligen Teenieschwarms Flo, der mit seiner zerstrittenen Band nach zwanzig Jahren ein musikalisches Comeback wagen möchte. Die Serie, deren Produktion von der Film- und Medienstiftung NRW mit 900.000 Euro gefördert wird, entsteht unter der Regie von Facundo Scalerandi, während Ricarda Schemann und Johannes Rothe das Drehbuch liefern. Über weitere Cast-Mitglieder ist bisher jedoch nichts bekannt.

Mit dieser Serie betritt Bill ein völlig neues kreatives Terrain. In der Vergangenheit sorgten er und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) bereits durch verschiedenste TV-Projekte für Aufsehen, darunter ihre Netflix-Dokusoap "Kaulitz & Kaulitz" und ihre Moderation von "That's My Jam". Für Letzteres wurden die Brüder mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Dennoch dürfte die Hauptrolle in einer fiktionalen Serie für Bill eine spannende Premiere sein. Denn bisher beschränkten sich seine Erfahrungen in der Film- und Fernsehbranche auf Synchronarbeiten wie die des Arthur in "Arthur und die Minimoys" im Jahr 2006.

Privat und beruflich scheinen die Kaulitz-Brüder derzeit auf einer Erfolgswelle zu surfen. Während Tom glücklich mit Model Heidi Klum (51) verheiratet ist, zeigt sich Bill in Interviews oft von seiner charmanten und humorvollen Seite. Mit Tokio Hotel konnte er einen kometenhaften Aufstieg erleben, und die Band feiert noch immer internationale Erfolge. Ob die fiktive Geschichte von "The Comeback" einige Parallelen zu Bills eigener Karriere aufweist, wird sich zeigen. Fans sind in jedem Fall gespannt, wie sich der Sänger als Schauspieler schlagen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz im November 2024

Anzeige Anzeige

Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige