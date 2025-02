Der Hip-Hop-Produzent Irv Gotti stirbt mit nur 54 Jahren

Die Musikwelt trauert. Irv Gotti, der legendäre Hip-Hop-Produzent und Mitbegründer des Labels Murder Inc., ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Sein Tod wurde unter anderem von The Hollywood Reporter bestätigt, jedoch ist die genaue Ursache bislang nicht bekannt. Der Produzent, der durch seine Arbeiten mit Künstlern wie Ja Rule (48), Ashanti (44) und Jennifer Lopez (55) berühmt wurde, hatte in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Berichten zufolge litt er seit langem an Diabetes und hatte erst 2024 einen Schlaganfall erlitten. Laut Angaben seines Teams war Irv in der letzten Zeit auf dem Weg der Besserung und verbrachte mehr Zeit mit seiner Familie.

Irv, der bürgerlich Irving Domingo Lorenzo Jr. heißt, prägte die Musiklandschaft der späten 1990er und frühen 2000er Jahre entscheidend. Nach seinen Anfängen als A&R bei Def Jam Recordings, wo er an den frühen Karrieren von DMX (✝50), Jay-Z (55) und Ja Rule mitwirkte, gründete er 1998 sein Label Murder Inc. Mit dessen unverkennbarem Sound – einer Mischung aus eingängigen Melodien und harten Rap-Beats – schuf Irv zahlreiche Hits. Darunter sind zeitlose Klassiker wie "Always On Time" von Ja Rule und Jennifer Lopez sowie Ashantis "Foolish". Murder Inc. verkaufte über 30 Millionen Alben und etablierte sich als eine der erfolgreichsten Plattenfirmen seiner Zeit. Trotz seiner beeindruckenden Karriere und Erfolge blieb Irv immer offen über seine Kämpfe mit Diabetes und der Belastung seines Körpers durch die Krankheit.

Abseits seines beruflichen Lebens war Irv ein Familienmensch. Er hinterlässt seine drei Kinder Angie, Sonny und JJ, die er mit seiner ehemaligen Frau Debbie Lorenzo großzog. Freunde und Kollegen lobten ihn nicht nur als talentierten Musikproduzenten, sondern auch als herzensguten Menschen. Produzentenlegende Russell Simmons (67) beschrieb ihn kürzlich liebevoll als einen "inspirierten Visionär", der seine Umgebung geprägt hat. Der Nachbarsjunge aus Queens, der inmitten von Rap-Legenden wie Run DMC aufwuchs, schuf sich durch seine harte Arbeit und Leidenschaft einen Platz unter den Größten des Hip-Hops. Seine einzigartige Handschrift in der Musik wird für immer unvergessen bleiben.

Getty Images Irv Gotti bei den BET Awards 2022

Getty Images DJ Khaled und Irv Gotti bei den MTV VMAs 2022

