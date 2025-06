"Dachte, das war's": Denise Hersing musste ins Krankenhaus

Denise Hersing (29) hat mit einem Krankenhausaufenthalt viele ihrer Fans in Sorge versetzt. Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit ein Bild aus einer Klinik, dazu schrieb sie: "Leute, ich dachte heute kurz, das war's." Kurze Zeit später meldete sie sich von zu Hause und erklärte den Vorfall. Beim Spaziergang mit einer Freundin hatte sie einen Matcha Latte mit Erbsenmilch getrunken, woraufhin sie plötzlich starke allergische Reaktionen entwickelte. "Mein Mund war trocken und pelzig, und mein Gesicht wurde feuerrot", beschrieb Denise die Situation. Als sie kaum noch Luft bekam, wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte eine schwere allergische Reaktion diagnostizierten.

Die 29-Jährige schilderte, dass der Anfall zunächst wie eine gewöhnliche Allergie erschien. Sie nahm eine Allergietablette, doch die Symptome verschlimmerten sich rapide. Beim Arzt wurde ihr zunächst ein Asthmaspray und eine Cortisonspritze verabreicht, die jedoch nicht halfen. Schließlich musste ein Krankenwagen gerufen werden, die Sanitäter verabreichten ihr eine Adrenalinspritze, durch die sie wieder Luft bekam. Im Krankenhaus setzten sich die Symptome jedoch fort, bis ein Antihistaminikum Erleichterung brachte. Als wahrscheinlichsten Auslöser machten die Ärzte die Erbsenmilch in ihrem Getränk aus, die Denise offenbar nicht vertragen hatte.

Denise ist aus der Reality-TV-Welt bekannt und sorgt immer wieder für Schlagzeilen – vor allem in sozialen Medien, wo sie ihre Höhen und Tiefen teilt. Mit ihrer offenen Art hat sie sich eine treue Community aufgebaut, die ihre Beiträge aufmerksam verfolgt. Die Allergikerin gab zu, dass sie bisher nie vermutet hätte, so stark auf ein Lebensmittel reagieren zu können. Sie nutzte die Gelegenheit, ihre Follower aufzurufen, im Zweifel nicht zu zögern und bei ernsten Symptomen umgehend medizinische Hilfe zu suchen. "Das war so erleichternd, Leute", beschrieb sie den Moment, als sie endlich wieder richtig atmen konnte.

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / denise.hersing Denise Hersing im November 2023

