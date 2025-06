"Kaulitz & Kaulitz" dominiert die deutschen Netflix-Charts

Die neue Staffel der Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" von den Tokio Hotel-Stars Bill (35) und Tom Kaulitz (35) sorgt für Furore. Seit einer Woche steht die zweite Staffel des Netflix-Formats unangefochten auf Platz 1 der deutschen Serien-Charts und lässt die internationale Konkurrenz wie "The Waterfront" und "Olympo" hinter sich. Das Brüderpaar, das seit 2010 in Los Angeles lebt, zeigt in acht neuen Folgen erneut humorvoll und schonungslos Einblicke in seinen Alltag, der zwischen Tourplanung, belebten Dinnerpartys und privatem Liebeschaos hin und her pendelt.

Ein besonderer Fokus liegt in der neuen Staffel auf Bills Liebeskummer, der von seiner turbulenten Zeit mit Marc Eggers (38) geprägt ist. Während Tom oft mit seiner Ehefrau Heidi Klum (52) auftaucht und über seine glückliche Beziehung spricht, stehen bei Bill das Alleinsein und der Umgang mit Trennungen im Vordergrund. Neben den privaten Höhen und Tiefen der Brüder dokumentiert die Serie auch das Leben auf Tour mit Tokio Hotel und gibt einen ungeschminkten Blick hinter die Kulissen des Musikerdaseins. Das Publikum scheint genau diese Mischung aus Chaos und Glamour zu lieben, und viele fragen sich nun, ob bald eine dritte Staffel bestätigt wird.

Bill, dessen Leben immer wieder für Schlagzeilen sorgt, nimmt dabei auch in schwierigen Momenten kein Blatt vor den Mund. In der Doku spricht er offen über peinliche Episoden, die andere wohl lieber verschweigen würden. Zum Beispiel erzählt der Sänger mit seinem gewohnten schwarzen Humor von einem Vorfall, bei dem Haarpflege und eine durchzechte Nacht eine ungeahnte Verbindung eingegangen seien – sehr zu Lasten der Hygiene. Diese schonungslose Ehrlichkeit, gepaart mit dem extravaganten Stil und der untrennbaren Bruder-Dynamik, macht das Format zu einem unverwechselbaren Stück Reality-TV. Fans der Kaulitz-Zwillinge bleiben gespannt, was die beiden Brüder als Nächstes aus ihrem Leben preisgeben werden.

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024