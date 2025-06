"Truthahnhals": Influencerin die.kim will sich Fett absaugen

Kimberly Devlin-Mania alias die.kim hat in ihrer Instagram-Story ein sehr persönliches Thema angesprochen. Die Influencerin teilte ihre Pläne, sich einer Fettabsaugung am Hals zu unterziehen. "Ich habe so ein Fett-Depot am Hals", erklärte sie offen und führte aus, dass sie sich schon seit Jahren an dieser Stelle störe. "Das stört mich wirklich schon seit Jahren. Früher waren es immer die Brüste, die habe ich vor fünf Jahren gemacht, und jetzt ist das Doppelkinn dran", so Kim weiter. Sie betonte dabei, dass ihr Vorhaben nichts mit ihrem Gewicht zu tun habe.

Bereits in der Vergangenheit hatte Kim kein Geheimnis aus ihrer Offenheit gegenüber Beauty-Eingriffen gemacht. Vor fünf Jahren ließ sie sich die Brüste vergrößern, ein Eingriff, den sie ihren Followern ebenfalls schon damals mitteilte. Nun sollen Hals und Kinn angepasst werden, um laut ihren Angaben ein Fett-Depot zu beseitigen, das sie als störend empfindet. Den genauen Zeitpunkt für die Operation vermied die Influencerin allerdings zu nennen – es scheint sich noch um eine Überlegung und Planung zu handeln, wie aus ihrer Aussage hervorgeht: "Ich habe mich über das Thema Fettabsaugung beziehungsweise Halsstraffung informiert."

Abseits von solchen Eingriffen liefert Kim ihren Fans Einblicke in zahlreiche Bereiche ihres Lebens und sorgt mit ihrer extrovertierten Art regelmäßig für Unterhaltung. Im Februar haben die Influencerin und ihre Freundin Anna-Maria Ferchichi (43) einen gemeinsamen Podcast namens "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" ins Leben gerufen. "Freue mich unendlich, wieder Podcast zu machen – ich lieb's, dass wir viel länger und intensiver quatschen können als in den Storys und freue mich einfach auf die Gespräche mit Anna-Maria – liebe diese Frau einfach", schwärmte Kim auf Instagram.

Instagram / die.kim Kimberly Devlin-Mania im Juni 2025

Instagram / die.kim Kim Devlin-Mania im Mai 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Kimberly Devlin-Mania

