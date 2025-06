Brustkrebs: Jessie J meldet sich nach OP bei ihren Fans

Jessie J (37), die Sängerin, bekannt für Hits wie "Price Tag" und "Bang Bang", hat Anfang Juni ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Nun hat sie emotionale Einblicke in ihren Heilungsprozess gegeben. In einem bewegenden Instagram-Post teilte Jessie Fotos und Videos aus dem Krankenhaus, darunter Bilder ihrer bandagierten Brust und ihrer Drainage sowie Momente mit ihrem Partner Chanan Colman und ihrem zweijährigen Sohn Sky. Jessie ist mittlerweile wieder zu Hause und erholt sich von der Operation, während sie auf den histologischen Befund wartet.

In ihrem Beitrag schrieb sie über die Höhen und Tiefen der letzten zwei Tage und machte keinen Hehl aus den körperlichen und emotionalen Strapazen. Eine besonders rührende Aufnahme zeigt Chanan, wie er Jessie liebevoll auf die Stirn küsst, um sie zu trösten. Neben ihrer eigenen Stärke betonte die Musikerin ihre Dankbarkeit gegenüber ihrem medizinischen Team sowie ihren unterstützenden Angehörigen und Freunden. Humor fehlt ihr dabei nicht: Sie scherzte, dass Chanan in seiner Kleidung fast wie ein Krankenpfleger aussieht. Jessie äußerte lautstark ihre Solidarität mit allen, die gerade ebenfalls schwierige Zeiten durchmachen: "Wir schaffen das!"

Erst kürzlich gab Jessie einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. In einem emotionalen Instagram-Post sprach die Sängerin offen über ihren bisher schwersten Tag seit der Diagnose. Jessie berichtete von Panikattacken, Tränen und überwältigenden Gefühlen. Sie gestand: "Ehrlich gesagt hatte ich gestern meinen bisher schlimmsten Tag seit meiner Diagnose – und die stressigsten drei Monate seit Jahren. Arbeit. Kleinkind. Krebs. Das Leben und so weiter haben meinen Kopf völlig [ausgelaugt]." Gleichzeitig bewies sie ihren typischen Humor und schrieb, dass es erstaunlich schwer sei, beim Maiskolbenessen zu weinen oder panisch zu werden.

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin, mit ihrem Ehemann

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin