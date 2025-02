Diesen Star wünschen sich Dschungelcamp-Fans auf dem Thron

Es ist Tag 14 im Dschungelcamp. Nur noch wenige Tage, bis der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin gewählt wird. Doch schon jetzt kristallisiert sich ein Star heraus, der sich einen festen Platz in den Zuschauerherzen sichern konnte. Eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 6. Februar, 17:47 Uhr] zeigt, dass Lilly Becker (48) auf einem guten Weg ist, den heiß begehrten Dschungelthron zu erklimmen. Von insgesamt 2.576 Lesern wählten 1.168 die Ex von Boris Becker (57) als ihre Favoritin, was umgerechnet 45,3 Prozent sind.

Direkt hinter Lilly ordnet sich Pierre Sanoussi-Bliss ein. Der Schauspieler wurde von 429 Lesern als heimlicher Thronfolger auserkoren. Das sind umgerechnet 16,7 Prozent. Weniger prickelnd sieht es hingegen für Edith Stehfest aus: Die Musikerin sehen gerade einmal 1,9 Prozent der Promiflash-Leser auf dem ersten Platz. Ähnlich schlecht schneidet Anna-Carina Woitschack (32) ab: Die Schlagersängerin erhielt 101 Stimmen, was bedeutet, dass sich nur 3,9 Prozent der Fans vorstellen können, dass die Musikerin das Dschungelcamp gewinnt.

Dass Anna-Carina auf der Abschussliste der Dschungelcamp-Zuschauer steht, könnte unter anderem an ihrer letzten Prüfung liegen. An Tag 13 musste die Blondine gemeinsam mit Jörg Dahlmann (66) in der Dschungelprüfung antreten. Nach nur wenigen Minuten beendete sie die Sternenjagd mit den Worten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", obwohl die Prüfung noch nicht einmal begonnen hatte. Jörg tröstete sie anschließend mit den Worten: "Sei nicht traurig, mach dir keine Vorwürfe. Vielen anderen wäre es auch so gegangen."

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

RTL Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025