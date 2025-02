Dschungel-Umfrage: Welcher Star ist aktuell euer Favorit?

Auch an Tag 14 muss wieder einer der übrigen sieben Kandidaten das Dschungelcamp verlassen. Doch welchen Star sollte es heute am besten nicht treffen – welcher "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Teilnehmer ist aktuell euer Favorit? Konnte beispielsweise zuletzt Timur Ülker (35) mit seinem Mitgefühl und dem Sinn für Unterstützung überzeugen? Der Schauspieler stand seinem Mitstreiter Maurice Dziwak (26) nämlich zuletzt zur Seite, als dieser noch lange mit seinem Fast-Exit beschäftigt war.

Der Tröstversuch artete jedoch in einen Disput zwischen den beiden aus, da Maurice Timurs Absicht dahinter vermeintlich falsch interpretiert hatte. Ehrlich, wie der frischgebackene Papa ist, konfrontierte er den GZSZ-Star damit – seine ehrliche Art machte auf einige Zuschauer einen guten Eindruck. Auch Pierre Sanoussi-Bliss macht sich seit Tag eins mit seiner herrlich ehrlichen Offenheit beliebt. Oder ist es Lilly Becker (48), die sich womöglich erneut als Zuschauer-Favoritin betiteln darf? Das ehemalige Model beweist in den Dschungelprüfungen jedes Mal aufs Neue ihren Kampfgeist und was in ihr steckt. Alessia Herren (23) und Edith Stehfest nahmen bisher zwar seltener an Challenges teil, brillieren aber stattdessen hin und wieder mit ihren Kochkünsten – wenn es dann mal dazu kommt, ohne dass ein Streit ausbricht.

Ebenfalls noch im Dschungelcamp ist Anna-Carina Woitschack (32). Die Schlagersängerin wollte zuletzt ebenfalls in einer Dschungelprüfung beweisen, was sie drauf hat. Doch daraus wurde nichts: Sie brach die Prüfung "Murwillumbah Sun" mit dem Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" ab, bevor es erst so richtig losgehen konnte. Hat die "Mach das noch mal mit mir"-Interpretin dennoch die Chance, an die Spitze der Zuschauer-Favoriten-Liste zu gelangen? Also, wer ist euer aktueller Favorit? Stimmt unten ab!

RTL Der Dschungelcamp-Cast 2025

RTL Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

