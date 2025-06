Prinz Joachim verrät: So ist sein neues Leben in den USA

Prinz Joachim (56) von Dänemark lebt seit einigen Monaten mit seiner Frau Prinzessin Marie (49) und den gemeinsamen Kindern Count Henrik und Countess Athena in den USA. Nach einem Umzug von Paris nach Washington D.C. hat der 56-Jährige dort eine neue Rolle als Verteidigungsattaché der dänischen Botschaft übernommen. In einem Interview mit der dänischen Zeitung DK berichtete er, wie gut die Familie in ihrem neuen Zuhause angekommen ist und dass seine Kinder ihren Schulalltag in den Vereinigten Staaten genießen. "Die USA sind ein Land der Möglichkeiten und es ist superaufregend für unsere Kinder, hier zur Schule zu gehen", erklärte er begeistert.

Joachim betonte, dass seine Kinder von den neuen Herausforderungen profitieren würden: "Sie werden auf eine großartige Weise gefordert, und ich bin sicher, dass sie mir eines Tages dafür dankbar sein werden." Trotz der neu gewonnenen Möglichkeiten verspürt die Familie jedoch auch Heimweh: "Insgesamt spüren wir alle, auch die Kinder, dass wir zu Hause in Dänemark unsere größte soziale Basis haben." Lange Reisen zwischen Dänemark und den USA seien wegen Zeit- und Entfernungsunterschieden nicht möglich, weshalb Joachim verriet, dass er die Rückkehr in seine Heimat bei Ablauf seiner aktuellen Stelle durchaus in Betracht zieht.

Schon vor drei Monaten machte sich die große Distanz zu seiner Heimat bemerkbar. Damals konnte Prinz Joachim nicht an der Premiere seines eigenen Dokumentarfilms "Hærvejen" in Kopenhagen teilnehmen. Statt ihm erschien sein Sohn Felix im Imperial Kino und sprach offen über die Abwesenheit seines Vaters. "Ja, ich vermisse ihn natürlich. Aber ich weiß, dass er beschäftigt ist", erklärte Felix damals den Journalisten von Ekstra Bladet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Joachim von Dänemark in Paris, Januar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Marie und Prinz Joachim, dänische Royals

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Joachim von Dänemark in Paris