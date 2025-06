Prinz Christian feiert Startschuss ins royale Politikleben

Prinz Christian (19) von Dänemark hat diese Woche einen bedeutenden Schritt in seiner royalen Laufbahn gemacht. Der älteste Sohn von König Frederik X. (57) und Königin Mary (53) nahm laut Monarquia erstmals als offizieller Thronfolger am dänischen Staatsrat teil. Dieses historische Ereignis markiert den Beginn seiner aktiven Teilnahme an den politischen Belangen des Landes, auch wenn Christian derzeit noch kein Stimmrecht hat.

Die Sitzung wurde im prachtvollen Schloss Christiansborg in Kopenhagen abgehalten. Das Schloss beherbergt nicht nur den Sitz des Parlaments, sondern auch den des Obersten Gerichtshofs und des Premierministers. Die Möglichkeit, mit Erreichen der Volljährigkeit am Staatsrat teilzunehmen, ist in der dänischen Verfassung verankert. Seit seinem 18. Geburtstag im Oktober 2023 steht Christian unter strenger institutioneller Vorbereitung, um auf seine zukünftige Rolle als König vorbereitet zu werden. Begleitet von seinem Vater, dem amtierenden König, sammelte Christian bei der Sitzung erste Erfahrungen, die ihn in seiner zukünftigen Verantwortung stärken dürften.

Neben seinen Pflichten als Thronfolger verfolgt Prinz Christian auch seine gesellschaftlichen und praktischen Aufgaben. Der junge Royal hat sich zuletzt abseits der politischen Bühne während seiner Ausbildung beim Militär bewährt. Dort stellte er seine Teamfähigkeit und Ausdauer unter Beweis, während er an intensiven Übungen teilnahm. Mit seiner vielseitigen Ausbildung und seinem Engagement scheint sich Christian bereits in jungen Jahren auf eine anspruchsvolle Zukunft vorzubereiten. Sowohl in Uniform als auch im Anzug zeigt er, dass er entschlossen ist, den Erwartungen an seine Rolle gerecht zu werden.

Getty Images Prinz Christian im Februar 2025

Getty Images Prinz Christian im Juni 2025

Getty Images Die dänischen Royals im April 2025