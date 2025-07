Stellvertreterin: Königin Margrethe feiert royales Comeback

Eigentlich ging Königin Margrethe (85) Anfang 2024 in den royalen Ruhestand und übergab die dänische Krone an ihren Sohn Frederik (57). Nun scheint sich aber die Situation ergeben zu haben, dass die ehemalige Monarchin den Thron kurzzeitig übernehmen muss. Wie das dänische Blatt Billed Bladet berichtet, war eigentlich der Kronprinz Christian (19) als Staatsoberhaupt im Kalender des Palastes eingetragen, solange sein Vater außer Landes ist – das ließ das Königshaus auch offiziell verlauten. Doch die Entscheidung wurde offenbar zurückgezogen, denn jetzt steht Margrethe als Stellvertreterin im Kalender: "Ihre Majestät Königin Margrethe ist Staatsoberhaupt."

Aber warum soll Christian jetzt doch nicht einspringen? Ganz klar lässt sich das nicht beantworten. Das Magazin vermutet aber, dass der Royal-Spross aufgrund persönlicher Termine nicht in der Lage gewesen wäre, die Pflichten des Königs wahrzunehmen. Der 19-Jährige steht nämlich kurz vor seinem Studienstart, was sicherlich einiges an Vorbereitung erfordert. Neben Margrethe hätte auch Frederiks Frau Königin Mary (53) einspringen können, ebenso wie sein Bruder Prinz Joachim (56) und seine Tante Prinzessin Benedikte (81). Ganz generell wird die Position des Stellvertreters aber zunächst immer dem Thronfolger zugeschrieben. Dass auch er vertreten werden muss, ist nur unter bestimmten Umständen möglich.

Für die Dänen bedeutet das ein kurzes Comeback ihrer ehemaligen Königin. Darüber werden sich sicher viele Royal-Enthusiasten freuen, denn immerhin mussten sie sich zuletzt ein wenig um die Gesundheit der 85-Jährigen sorgen. Im Mai musste Margrethe für einige Tage ins Krankenhaus, um wegen einer hartnäckigen Erkältung behandelt zu werden. Die steckte sie aber kämpferisch weg und konnte nach zwei Tagen wieder entlassen werden. Schon kurz darauf widmete sie sich wieder ihren Terminen. Im Schloss Fredensborg nahm Margrethe eine Auszeichnung der Dänischen Bibelgesellschaft entgegen. Zu dem Anlass zeigte sie sich der Öffentlichkeit zwar mit Gehstock, aber bester Laune.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025

Anzeige Anzeige

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinz Christian von Dänemark im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im Mai 2024