Bachelorette-Star Jordan Kimball wird zum zweiten Mal Vater

Jordan Kimball und seine Frau Christina erwarten ihr zweites Kind. Das gab das Paar jetzt exklusiv gegenüber dem Magazin Us Weekly bekannt. Nach der Geburt ihres Sohnes Thomas im Juli 2023 könnten die beiden nicht glücklicher über den erneuten Nachwuchs sein. "Ich bin so stolz auf Christina und die Familie, die wir aufbauen", schwärmte der Bachelorette-Star von seiner Frau. Christina teilte ebenfalls ihre Vorfreude und verriet: "Jeder kleine Tritt unseres Babys lässt mein Herz größer werden. Es ist eine magische Reise, und ich kann es kaum erwarten, unser zweites Kind in den Armen zu halten."

Die beiden genießen nicht nur die Vorfreude auf den kleinen Wonneproppen, sondern haben bereits damit begonnen, das Kinderzimmer einzurichten. "Thomas wird ein großartiger, großer Bruder", erklärte Christina emotional gerührt. Jordan merkte hingegen mit einem Augenzwinkern an: "Ich dachte, das Baby-Machen sei der spaßigste Teil. Es stellt sich aber heraus, dass das gemeinsame Wachsen und Erleben noch viel schöner ist!"

Ihre Liebesgeschichte klingt wie ein moderner Märchentraum. 2019 begegneten sich Christina und Jordan zum ersten Mal am Flughafen in Los Angeles. Wie in einer Liebeskomödie half der Realitystar der jungen Frau mit ihrem Gepäck, bevor sie sich ineinander verliebten. Dann ging alles Schlag auf Schlag. An Weihnachten 2020 hielt Jordan um die Hand seiner Herzensdame an. Zwei Jahre später gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Im Juli 2023 krönte dann die Geburt ihres Sohnemanns Thomas das Liebesglück. Nun darf sich die kleine Familie auf Zuwachs freuen.

Instagram / jordan__kimball Jordan Kimball mit seinem Sohn Thomas und seiner Ehefrau Christina, Dezember 2024

Instagram / jordan__kimball Reality-TV-Star Jordan Kimball mit seiner Frau Christina

