Sein Sohn ist da: Jordan Kimball berichtet von der Geburt

Jordan Kimball ist stolzer Vater geworden. Im Dezember 2020 stellte der ehemalige US-Bachelorette-Teilnehmer seiner Freundin Christina die Frage aller Fragen und hielt damit um ihre Hand an. Im Januar 2022 traten die beiden Turteltäubchen vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Rund ein Jahr später verkündete das Paar, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Jetzt hat ihr Sohn Thomas Austin das Licht der Welt erblickt.

Gegenüber Us Weekly teilte der TV-Star die erfreulichen Neuigkeiten und das erste Babybild. Am Montag brachte seine Frau Christina den Kleinen zur Welt. "Er ist hier! Was für eine unvergessliche Nacht", erklärte Jordan gegenüber dem Magazin. Außerdem sei die Geburt eine unvergessliche Erfahrung gewesen: "Sie anzufeuern und ihre Beine zu halten, war der coolste und stolzeste Meilenstein meines Lebens. Einfach nur schön." Thomas wog bei seiner Geburt 3,6 Kilogramm und war knapp über 53 Zentimeter groß.

Im Dezember 2022 hatte der Realitystar die frohen Neuigkeiten stolz verkündet. "Wir sind so aufgeregt", plauderte er gegenüber dem Magazin aus und fügte hinzu: "Ich glaube nicht, dass ich mich jemals in meinem Leben so sehr auf etwas gefreut habe." Seine Frau habe ganze vier Schwangerschaftstests gemacht, bevor sie ihrem Mann von den Babynews berichtet hatte.

Jordan Kimball mit seiner Frau Christina

Instagram / jordan__kimball Reality-TV-Star Jordan Kimball mit seiner Frau Christina

Instagram / jordan__kimball US-Bachelorette-Star Jordan Kimball mit seiner Frau Christina

