US-Bachelorette-Star Jordan Kimball wird erstmals Vater!

Jordan Kimball könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Der ehemalige US-Bachelorette-Teilnehmer ging im Dezember 2020 vor seiner Partnerin Christina auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Im Januar dieses Jahres traten die Turteltauben gemeinsam vor den Traualtar, um sich die ewige Liebe zu schwören. Nun haben Jordan und Christina erneut tolle Nachrichten zu verkünden: Sie erwarten ihr erstes Kind!

Die Neuigkeiten machte das Paar nun im Interview mit US Weekly publik. "Wir sind so aufgeregt", erzählte der Bachelor in Paradise-Star und fügte hinzu: "Ich glaube nicht, dass ich mich jemals in meinem Leben so sehr auf etwas gefreut habe." Insgesamt vier Schwangerschaftstests habe Christina gemacht, bevor sie ihrem Mann die Babynews mitteilte. Sie backte ihm einen Kuchen, legte den Test daneben – und überbrachte ihm so die Nachricht. "Das war eine sehr, sehr süße und aufregende Art, es herauszufinden", schwärmte Jordan.

Doch wünschen sich die Eheleute eigentlich einen Sohn oder eine Tochter? "Ich bin zufrieden mit Junge und Mädchen. Ich kann es kaum erwarten, es herauszufinden", stellte Christina klar. Ihr Liebster hoffe insgeheim zwar auf einen Jungen, letztendlich sei ihm das Geschlecht aber nicht so wichtig. "Man will einfach ein glückliches, gesundes Baby", meinte Jordan.

Anzeige

Instagram / jordan__kimball Reality-TV-Star Jordan Kimball mit seiner Frau Christina

Anzeige

Instagram / jordan__kimball Reality-TV-Star Jordan Kimball mit seiner Frau Christina

Anzeige

Instagram / jordan__kimball Christina und Jordan Kimball im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de