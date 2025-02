Boris Becker konnte wegen Mel B.s Schnarchen nicht schlafen

Am 5. Februar brachte Netflix mit "Bear Hunt – Die Promi-Jagd", das im englischen Original "Celebrity Bear Hunt" heißt, ein neues Realityformat an den Start, das die Teilnehmer ordentlich ins Schwitzen bringen soll. Im Dschungel von Costa Rica treten zwölf Prominente gegeneinander an, darunter Tennislegende Boris Becker (57), der bereits mit 17 Jahren Sportgeschichte schrieb. Im Interview mit Mail Online plauderte er nach den Dreharbeiten über seine Zeit an der Seite seiner berühmten Mitstreiter und verriet schmunzelnd: "Mel B. (49) ist eine besondere Persönlichkeit – das war eine Herausforderung für sich." Vor allem ihre nächtlichen Atemgeräusche hätten seine Nerven strapaziert – diese seien lauter als "ein Fluss voller Krokodile".

In der Survivalshow müssen die Prominenten nicht nur im Dschungel überleben, sondern auch stets auf der Hut sein: Wildnisexperte Bear Grylls verfolgt und "eliminiert" sie, wenn er sie erwischt. So erlebte Boris bei den Dreharbeiten einige Grenzerfahrungen und erinnerte sich im Interview an eine besondere Situation: "Wenn man in einem Boot sitzt, umgeben von zuckenden Krokodilschwänzen, denkt man wirklich an das Schlimmste." Besonders gut verstand sich der Ex-Tennisprofi mit dem Koch und Rapper Big Zuu. Trotz deutlicher Unterschiede hätten sie sich angefreundet: "Wir hätten fast ein Paar werden können", witzelte der 57-Jährige.

Boris kennt sowohl Triumphe als auch Tiefpunkte im Leben. Nach seiner bahnbrechenden Karriere als jüngster Wimbledon-Sieger wurde er in den vergangenen Jahren vor allem durch private und finanzielle Skandale bekannt. Der Auftritt in einer extremen Survival-Sendung markiert für ihn einen Neustart – und möglicherweise auch eine Gelegenheit, sein Image aufzupolieren. Im Kontakt mit seinen Mitstreitern wie Mel B. und Big Zuu zeigte er sich von einer lockeren, humorvollen Seite, die das Publikum vielleicht an die früheren, unbeschwerten Zeiten des Tennisstars erinnert. Sehr zum Bedauern seiner Fans musste Boris die Show bereits am ersten Tag verlassen, da er sich das Knie verdreht hatte.

Getty Images Boris Becker im April 2024

Getty Images Mel B., Sängerin

