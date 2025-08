Mel B. feiert zweite Hochzeit mit Rory McPhee in Marokko

Melanie Brown, besser bekannt als Mel B. (50) oder "Scary Spice", hat ihre Liebe zu Rory McPhee in einer zweiten Hochzeit in Marokko gefeiert. Die Zeremonie fand im luxuriösen Selman Marrakech statt, nur einen Monat nach ihrem ersten offiziellen Ehegelübde in London. "Wir haben geheiratet! Wieder!", schrieben die beiden am Sonntag auf Instagram, wo sie ein Foto teilten. Darauf tanzen sie ausgelassen – Mel, die 2007 aus ihrer Beziehung zu Eddie Murphy (64) eines von zwei Kindern hervorbrachte, in einem leuchtend roten Kleid von Justin Alexander und Rory in einem eleganten schwarzen und weißen Anzug. "Es war die Zeit unseres Lebens!", fügten sie hinzu und zeigten damit, wie viel Spaß sie bei ihrem erneuten Fest hatten.

Während ihre erste Hochzeit Anfang Juli vornehmlich im Zeichen klassischer Eleganz stand, erlebten die Gäste in Marokko eine farbenfrohe Feier. Besonders bemerkenswert war dabei die Anwesenheit von Melanie Chisholm, auch bekannt als Melanie C. (51), die bei der ersten Hochzeit noch gefehlt hatte. Sie schwärmte in den Kommentaren auf Instagram von dem Wochenende mit den Worten: "Was für ein Wochenende! So glücklich, es mit euch geteilt zu haben." Der Zeremonie in London wohnten hingegen prominente Gesichter wie Emma Bunton (49), Cara Delevingne (32) und Katherine Ryan (42) bei. Unvergessen bleibt wohl, wie Mels Hund Cookie damals die Ringe laut Hello! an einer Halsbandschlaufe überbrachte.

Für Mel B., die sich noch vor einigen Jahren geschworen hatte, nie wieder zu heiraten, markiert diese Liebe einen besonderen Neuanfang. Nach zwei gescheiterten Ehen fand sie in Rory, ihrem ehemaligen Haarstylisten, ihr großes Glück. Sie betonte in einem Interview laut People ihren Respekt für seine beständige Zuneigung: "Ich glaube an die Liebe. Rory liebt mich für das, was ich bin, und kannte mich sogar, bevor ich ein Spice Girl wurde." Mit diesem positiven Ausblick gelingt es der Sängerin, auch ein Stück ihrer emotionalen Vergangenheit neu zu schreiben und mit Rory in eine vielversprechende Zukunft zu blicken. Als Teil der Band Spice Girls wurde sie 1996 mit ihrer Debütsingle "Wannabe" quasi über Nacht weltberühmt. Der Song erreichte prompt in zahlreichen Ländern die Spitze der Charts.

Getty Images Mel B., Sängerin

Instagram / rorymcphee Rory McPhee, Friseur

Getty Images Die Spice Girls bei den MTV Video Awards 1997

