Lang vor DSDS: Daher kennen sich Beatrice Egli und Florian

Dass Beatrice Egli (37) und Florian Silbereisen (44) eine enge Verbindung teilen, ist vielen Schlagerfans bekannt. Doch dass die beiden bereits lange vor Beatrices Durchbruch bei DSDS 2013 gemeinsame Auftritte hatten, überrascht viele. Wie die Sängerin nun verrät, stand sie schon 2007 mit Florian auf der Bühne – damals beim Herbstfest der Volksmusik, das der Entertainer moderierte. "Viele denken, für mich habe alles erst mit 'DSDS' begonnen. Aber Florian war schon davor da – er war immer da", erklärt die 37-Jährige im Gespräch mit Web.de.

Die beiden Musiker teilen bis heute eine enge Verbindung, die über die Bühne hinausgeht. Beatrice beschreibt Florian als einen wichtigen Teil ihres Karrierewegs: "Florian Silbereisen ist ein wichtiger Wegbegleiter meiner musikalischen Reise – und er ist und bleibt ein wichtiger Mensch", erklärt sie. Besonders beeindruckt sie Florians Gelassenheit im Umgang mit der oft stressigen Showbranche. "Er macht die Show – und die macht er grandios. Aber das Drumherum lässt ihn kalt", schwärmt sie und gibt zu, viel von ihm gelernt zu haben.

Trotz ihrer langjährigen Zusammenarbeit reißen die Liebesgerüchte um die beiden nicht ab. Beatrice zeigt sich darüber jedoch entspannt und nimmt die Spekulationen mit Humor. "Aus diesen Schlagzeilen haben wir sogar einen Song gemacht", verriet sie bereits vor einiger Zeit im ARD-Magazin Brisant. Ihr Duett mit Florian ist bei den Fans äußerst beliebt, doch ob hinter den Gerüchten mehr steckt, bleibt ein Geheimnis. "Und was dahinter steckt, das wissen nur wir", sagt Beatrice augenzwinkernd – und lässt damit Raum für weiteres Rätselraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Schlagerstars

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen und Beatrice Egli, Schlagerstars

Anzeige Anzeige

Brigitte Dummer / Future Image Beatrice Egli und Florian Silbereisen im Juli 2023