Sabrina Carpenter ist laut Studie bestgekleideter Promi 2025

Sabrina Carpenter (26) ist zur bestgekleideten Prominenten 2025 gekürt worden. Laut einer neuen Studie von Superdry war kaum ein anderer Stil so gefragt wie ihrer. Die Red-Carpet-Outfits, Bühnenlooks oder die Alltagsgarderobe der Popsängerin werden jeden Monat von rund 49.000 Modefans gegoogelt, die ihre Looks nachahmen möchten. Knapp hinter ihr platziert sich Pop-Kollegin Olivia Rodrigo (22) mit 34.500 Suchanfragen, während Schauspielerin Zendaya (28) den dritten Platz belegt. Kendall Jenner (29) und Musikerin Rihanna (37) finden sich auf Platz vier beziehungsweise fünf wieder.

In diesem Jahr sorgte Sabrina wahrlich für den ein oder anderen unvergesslichen Fashion-Moment. Modefans erinnern sich sicherlich noch gut an ihren Auftritt bei der diesjährigen Met Gala. Zu dem glamourösen Event, das in diesem Jahr unter dem Motto "Tailored for You" stand, erschien die "Please Please Please"-Interpretin in einem burgunderroten Louis-Vuitton-Bodysuit. Diesen kombinierte sie mit einem maßgeschneiderten Blazer und zog damit alle Blicke auf sich. Vorab verriet sie gegenüber Vogue, wie viel Freude ihr die Outfitsuche bereite: "Es macht Spaß, mit unglaublichen Designern, die das Thema interpretieren, zeitlose Looks zu kreieren."

In der Studie wurden insgesamt die zehn bestgekleideten Promidamen gekürt. Die unteren fünf Plätze belegten die Unternehmerin Hailey Bieber (28), Influencerin Sofia Richie (27), Schauspielerin Blake Lively (37) und Model Gigi Hadid (30). Euphoria-Star Sydney Sweeney (27) schaffte es auf den zehnten Platz und damit gerade so noch in die Top Ten. Die Musikerin Taylor Swift (35) findet in dieser neuen Studie zwar keine Erwähnung, doch bereits Anfang dieses Jahres wurde sie von Superdry zum modischsten Promi dieses Jahrzehnts gekürt. Zwischen Dezember 2021 und November 2024 gingen im Schnitt ganze 83.200 Suchanfragen zu ihrem Stil im Monat ein.

Getty Images Sabrina Carpenter im Juni 2025

Getty Images Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2025

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025