Tom Cruise brach sich fast Rücken bei "Mission: Impossible"

Tom Cruise (63) ist bekannt dafür, dass er bei seinen Filmen an die äußersten Grenzen geht – und seine Stunts selbst durchführt. Doch bei "Mission: Impossible – The Final Reckoning" geriet selbst der Hollywood-Star an seine Limits. In einer Szene, in der sein Charakter Ethan Hunt an einem fliegenden Doppeldecker-Flugzeug hängt, erlitt der Schauspieler schmerzhafte Verletzungen. "Oh, das hat fast meinen Rücken gebrochen", verriet er in einem Kommentar zur digitalen Veröffentlichung des Films laut Entertainment Weekly. Regisseur Christopher McQuarrie bestätigte, dass der Kraftaufwand so groß war, dass seine Fingergelenke überdehnt wurden und seine Hände letztendlich stark angeschwollen sind. "Es war brutal", so Tom über die Szene.

Die Situation spitzte sich zu, als Tom zusätzlich improvisierte. Während der Dreharbeiten hielt er sich an einem Sicherheitsgurt fest, während das Flugzeug kopfüber flog. Dabei führte eine Drehung des Flugzeugs dazu, dass Tom mit voller Wucht gegen die Seite der Maschine geschleudert wurde. "Ich musste einfach durchhalten", erklärte der Star und ergänzte scherzhaft, dass Christopher ihn für den Wagemut sogar dankte, obwohl der Regisseur diese Aktion ursprünglich nicht geplant hatte. Warum die Stunts derart risikoreich umgesetzt werden? Christopher erklärte, dass das "Mission: Impossible"-Franchise dafür bekannt sei, ständig die Grenzen des Möglichen auszuloten und einfach dazu gehöre.

Auch privat ging es bei Tom zuletzt wieder sehr abenteuerlich zu. Seit Monaten machen Schlagzeilen die Runde, dass Tom und Ana de Armas (37) ein neues Traumpaar in Hollywood sein könnten. Paparazzi entdeckten die beiden bereits Händchen haltend, immer wieder zeigten sie sich vertraut bei Spaziergängen und entspannten Ausflügen. Allerdings steht die noch frische Beziehung schon vor einer großen Herausforderung. Wie Insider kürzlich Daily Mail verrieten, spielt Toms enge Verbindung zur Scientology-Kirche eine wichtige – kritische – Rolle. "Es gibt eine Flitterwochenphase voll von Großzügigkeit und schillernden Momenten und dann kehrt die Wirklichkeit ein", erklärte eine Expertin über seine früheren Beziehungen.

Getty Images Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7"

Getty Images Tom Cruise und Christopher McQuarrie, Mai 2025

Getty Images Ana de Armas bei der Berliner Premiere von "Ballerina", Mai 2025