Das war Maurice Dziwaks schlimmste Erfahrung im Dschungel

Für Realitystar Maurice Dziwak (26) platzte an Tag 15 im Dschungelcamp der große Traum vom Sieg. Damit verpasste er knapp den heiß ersehnten Einzug ins Halbfinale. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend ist, enthüllt Maurice ganz ehrlich, was für ihn während seiner Teilnahme die schlimmste Erfahrung war: "Die Schlafsituation, die war nicht so geil, wenn man da nur auf dem Boden pennt. Ich möchte nicht mal wissen, was da alles auf dem Boden gekrabbelt ist."

Der TV-Star hat jedoch noch einige andere Punkte, die er in seiner Liste der schlimmsten Erfahrungen mit aufführt. Er ergänzt: "Die Toilette war auch unangenehm. [...] Du hast begrenzt Toilettenpapier. Ich erinnere mich nur an die eine Situation, [...] wo ich ganz dringend auf Toilette musste und mir fast wortwörtlich in meine Hose gemacht habe. Das war wirklich unangenehm." Maurice gibt zu, dass es sich bei alledem um eine Extremsituation handelte, die er so definitiv nicht noch einmal braucht.

Der 26-Jährige steht komplett offen zu seiner aufgewühlten Gefühlswelt nach dem Exit aus der beliebten Show. So betont er im Rahmen der Pressekonferenz: "Mir geht es sehr, sehr gut, anfangs war es sehr emotional. Ich war wirklich richtig fertig mit der Welt, ich war sprachlos, weil wenn dein Traum auf einmal so vorbei ist, ist es natürlich ein bisschen schade." Demnach sei Maurice zwar grundsätzlich ziemlich enttäuscht über das Ende seiner Reise im australischen Busch, doch es überwiege die Dankbarkeit.

RTL Maurice Dziwak und Timur Ülker, Dschungelcamp-Kandidaten 2025

RTL Maurice Dziwak, Dschungelcamp 2025

