Maurice Dziwak ist nach seinem Dschungel-Aus sehr enttäuscht

Maurice Dziwak (26) musste an Tag 15 das Dschungelcamp verlassen – der Realitystar verpasste den Einzug ins Halbfinale nur knapp. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend ist, gibt der 26-Jährige einen Einblick in seine Gefühlswelt so kurz nach seinem Ausscheiden: "Mir geht es sehr, sehr gut, anfangs war es sehr emotional. Ich war wirklich richtig fertig mit der Welt, ich war sprachlos, weil wenn dein Traum auf einmal so vorbei ist, ist es natürlich ein bisschen schade." Maurice sei zwar sehr enttäuscht, habe die Entscheidung der Zuschauer jedoch sportlich genommen und sei jetzt "unfassbar dankbar" für die Erfahrung.

Mit dem Auszug aus dem Dschungelcamp endet unter anderem auch der eintönige Speiseplan von Reis und Bohnen. Promiflash will daher wissen, ob bei Maurice auch ein bisschen Erleichterung mitschwingt. "Erleichterung würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, ich bin topfit, ich bin wohlauf, mir geht's gut, ich hätte auch noch länger ausgehalten." Der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer habe sogar richtig Spaß im Camp gehabt: "Es war wirklich unfassbar, es war aufregend, es war eine emotionale Achterbahnfahrt und ein Auf und Ab der Gefühle."

Maurice musste mit Alessia Herren (23) um den Platz im Dschungelcamp zittern. Die Tochter von Willi Herren (✝45) hätte sich sogar gefreut, ihre Familie wieder in die Arme zu schließen, doch die Wahl der Zuschauer fiel auf den selbsternannten Löwen. Er traf im Hotel auf seine Mama Anja, die sich zwar über ihren Sohn freute, jedoch zugleich auch traurig über seinen Exit war: "Es tut einfach nur weh. Er wollte gerne die Krone holen, das war sein Ziel. Er hat dafür alles gegeben. Ich bin unfassbar stolz auf ihn. Ich werde ihn gleich empfangen und ganz lange in den Arm nehmen."

