Laura Müller bildet nun Spürhunde für getragene Höschen aus

Laura Müller (24) hat eine besondere neue Aufgabe übernommen: Wie Influxo berichtet, ist die Frau von Schlagersänger Michael Wendler nun bei der Adult-Plattform Maloum als "Head of Quality Control" tätig – und das mit einem ungewöhnlichen Ansatz. Mithilfe von speziell ausgebildeten Spürhunden soll die Echtheit von getragener Unterwäsche, die auf der Plattform angeboten wird, überprüft werden. Das erste tierische Teammitglied, ein Hund namens "Maloum", ist bereits am Hauptsitz des Unternehmens in Wien im Einsatz und wird für diese spezielle Kontrolltätigkeit europaweit genutzt.

Die Initiative mit dem humorvollen Namen "Stiftung Tragetest" ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach authentischen Produkten in diesem besonderen Bereich. Jonas Aspetzberger, Mitgründer von Maloum, erklärt, dass Transparenz und Qualitätskontrollen hier oberste Priorität haben. Aber auch Laura liegt das Projekt am Herzen: "Hunde lieben die Arbeit mit der Nase! Mein Ziel ist es, so viele Hunde wie möglich aus Tierheimen auszubilden und ihnen ein abwechslungsreicheres Leben zu ermöglichen." Neben dem sozialen Aspekt soll die Initiative langfristig ein globales Netzwerk an Spürhunden schaffen, das mehr Vertrauen und Sicherheit auf dem Adult-Markt bietet.

Privat sorgt Laura mit ihrer ungewöhnlichen Karriereentscheidung erneut für Schlagzeilen, hat sich aber längst an den Trubel um ihre Person gewöhnt. Seit ihrem Umzug nach Florida lebt sie medienwirksam ihr neues Leben und gibt auf Social-Media-Plattformen Einblicke in ihre Projekte. Dabei muss die 24-Jährige auch oft Kritik einstecken – zuletzt für ein laszives Instagram-Video mit ihrem Mann Micha. Unter dem Post sammelten sich spöttische Kommentare wie "Geht es noch billiger?" und "Irgendwie schäme ich mich gerade extrem für dich".

Anzeige Anzeige

Gregorowius,Stefan Laura Müller, Influencerin

Anzeige Anzeige

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"

Anzeige Anzeige

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS