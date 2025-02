Spencer Matthews geht neue Wege: Podcast statt Reality-TV

Spencer Matthews (36), bekannt aus der Reality-TV-Show "Made in Chelsea", hat sich mit seinem neuen Projekt aus der Welt des Reality-TVs verabschiedet. Gemeinsam mit Jake Quickenden moderiert er laut The Sun seit Kurzem den Podcast "Untapped". Mit prominenten Gästen wie dem Freeclimber Alex Honnold und dem Olympialäufer Sir Mo Farah will Spencer das Publikum dazu motivieren, das eigene Potenzial auszuschöpfen. Für das Format hat er sogar seinen Platz im Podcast mit seiner Frau Vogue Williams (39) aufgegeben, um sich voll und ganz dem neuen Vorhaben zu widmen.

Die Zusammenarbeit mit Jake, einem vielseitigen Performer und Sportler, der unter anderem durch The X Factor und Dancing on Ice bekannt wurde, scheint perfekt zu passen. Spencer schwärmt: "Jake bringt unglaubliche Energie, Humor und Tiefgang mit." Das Duo teilt eine gemeinsame Vergangenheit und lernte sich 2015 bei der Realityshow "The Jump" kennen. Beide hoffen, durch "Untapped" ihre Reality-TV-Karrieren hinter sich zu lassen und neue Wege zu gehen. Neben dem Podcast plant Spencer außerdem eine extreme Herausforderung: sieben Ironman-Triathlons auf sieben Kontinenten in Folge – eine Mission, die ihn körperlich und mental ans Limit bringen soll.

Spencer, der mit seiner Frau Vogue drei Kinder hat, zeigte sich reflektiert über seine Entwicklung nach den exzessiven Jahren im Reality-TV und seiner Alkoholabhängigkeit. Heute treibt ihn nicht nur der Wunsch an, seine Familie zu unterstützen, sondern auch mit hoher Qualität und inspirierender Botschaft das Podcast-Universum zu bereichern. Immer wieder nimmt er neue Herausforderungen an, um sowohl sich selbst als auch andere zu motivieren.

Getty Images Jake Quickenden und Spencer Matthews, 2024

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews, Februar 2023

