Spencer Matthews und Vogue genießen kinderfreien Skiurlaub

Die TV-Bekanntheiten Spencer Matthews (36) und Vogue Williams (39) genießen derzeit eine Auszeit ohne ihre drei Kinder und verbringen gemeinsame Tage auf der Skipiste. Der ehemalige "Made in Chelsea"-Star teilte auf Instagram, wie sehr er diese kinderfreie Zeit mit seiner Ehefrau schätzt: "Zeit ohne Kinder ist wie damals, als wir uns frisch gedatet haben. Tun, was man will, wann man will… WUNDERVOLL." Auch Vogue zeigte sich begeistert und verriet, dass dieser Trip Teil ihres Neujahrsvorsatzes sei, mehr Zeit allein als Paar zu verbringen, nachdem Spencer kürzlich angekündigt hatte, aus ihrem gemeinsamen Podcast auszusteigen.

Nach über vier Jahren erfolgreichen Podcastens mit "Spencer & Vogue", inklusive einer Live-Tour, kündigte Spencer an, sich künftig anderen Projekten zu widmen. Er erklärte in der letzten Episode, wie schwer ihm der Abschied falle, und sprach von einer "herausfordernden bevorstehenden Mission". Vogue reagierte gewohnt humorvoll und freute sich, dass ihre Schwester Amber Wilson nun seine Rolle übernehmen wird. Der Podcast soll künftig unter dem Namen "Vogue & Amber" weiterlaufen. Trotz der beruflichen Veränderungen scheinen Spencer und Vogue privat wieder auf einer Wellenlänge zu sein, nachdem beide in der Vergangenheit offen über Meinungsverschiedenheiten gesprochen hatten.

Spencer und Vogue, die sich selbst einst beim Skifahren kennenlernten, nutzen die gemeinsame Auszeit, um alte Erinnerungen aufleben zu lassen. Beide lieben die rasanten Abfahrten, aber auch die ruhigen Abende mit gutem Essen und Büchern, wie Vogue auf Instagram schwärmte. In Interviews scherzte das Paar häufig über ihre unterschiedlichen Charaktere, insbesondere ihre hitzigen Diskussionen, die für Unterhaltung in ihrem Podcast sorgten. Trotzdem betonen sie immer wieder, wie stark ihre Beziehung zueinander sei. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 und der Geburt ihrer drei Kinder sind sie ein eingeschworenes Team, das den Spagat zwischen Familie und Karriere meistert.

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews, Februar 2023

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023

