Spencer Matthews enthüllt sein Fitnessgeheimnis für Bestform

Reality-TV-Star Spencer Matthews (36), bekannt aus der britischen Show "Made in Chelsea", hat seinen Fans verraten, wie er in die beste Form seines Lebens gekommen ist. Auf Instagram präsentierte er sein beeindruckend durchtrainiertes Erscheinungsbild und erklärte detailliert, wie ihm die körperliche und geistige Transformation gelungen sei. Während einige seiner Anhänger ihn in den Kommentaren für seine "übermenschliche Leistung" lobten, zeigten sich andere weniger begeistert und kritisierten seine Tipps als unrealistisch für den Durchschnittsmenschen.

Spencer erklärte in seinem Instagram-Beitrag, dass eine der Schlüsselkomponenten seiner Transformation der Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel sei. "Ich versuche, wann immer möglich, nur frische, unverarbeitete Lebensmittel zu essen", schrieb er und nannte Beispiele wie Steaks, Eier, Reis, Gemüse, Obst, Nüsse und Joghurt. Darüber hinaus habe er regelmäßiges Krafttraining in seinen Alltag integriert. "Gewichte zu heben, mindestens dreimal pro Woche für jeweils eine Stunde, ist nicht nur ein notwendiger Teil meiner Routine geworden, sondern etwas, ohne das ich nicht mehr leben könnte", betonte der Brite. Auch den Konsum von Alkohol hinterfrage er mittlerweile und trinke nur noch gelegentlich.

Der 36-jährige Spencer ist mit der irischen Moderatorin Vogue Williams (39) verheiratet, mit der er drei gemeinsame Kinder hat: Theodore, Gigi und Otto. Seine Leidenschaft für extreme sportliche Herausforderungen zeigte sich bereits 2022, als er 30 Wüstenmarathons in 30 Tagen absolvierte und dabei über 700.000 Euro für wohltätige Zwecke sammelte. Sein nächstes großes Ziel sei es, sieben Triathlons über die Ironman-Distanz auf sieben Kontinenten zu absolvieren – und das in weniger als vier Wochen. Spencer hofft, durch diese Herausforderungen nicht nur seine eigenen Grenzen zu überwinden, sondern auch andere zu inspirieren, ihre Komfortzone zu verlassen.

Getty Images Spencer Matthews im Mai 2019

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023

