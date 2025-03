Vogue Williams dementiert Krisengerüchte mit Mann Spencer

Vogue Williams (39) räumt entschieden mit den Gerüchten über eine angebliche Ehekrise mit ihrem Ehemann Spencer Matthews (36) auf. In den sozialen Medien sowie in ihrem Podcast erklärt die Moderatorin, dass an den Spekulationen nichts dran sei. Zu einem Instagram-Video, in dem mehrere Fotos des Ehepaares aneinandergereiht sind, schreibt das Model: "Mit großem Bedauern muss ich mitteilen, dass Spen und ich nicht Schluss machen!" Die Gerüchte über eine Trennung seien besonders unangenehm für die beiden, da sie Eltern von drei jungen Kindern sind und nicht möchten, dass diese die falschen Schlagzeilen hören.

Die Gerüchte über eine vermeintliche Krise in ihrer Ehe tauchten vor allem rund um fehlende öffentliche Jubiläumsbekundungen und kleinere Auseinandersetzungen zwischen den beiden auf, etwa über die Verteilung der Alltagsaufgaben. Vogue betont jedoch im Netz, wie wichtig es ihr sei, solche falschen Erzählungen zu stoppen, um ihre Kinder vor belastenden Lügen zu schützen. Besonders schockiert die dreifache Mama, dass solche Geschichten weiterverbreitet werden, obwohl ihre Beziehung glücklich und gefestigt sei.

Vogue und Spencer lernten sich 2017 bei einer gemeinsamen TV-Show kennen und waren tatsächlich binnen kurzer Zeit verlobt, verheiratet und Eltern ihres ersten Kindes. Während ihre Liebe schnell aufflammte, gab Vogue zu, dass sie ihn anfangs wegen seines ausschweifenden Lebensstils nicht als "Beziehungsmaterial" sah. Spencer gab jedoch nicht auf und bewies, dass er bereit war, sich der Verantwortung zu stellen. Heute sind die beiden ein eingespieltes Team und Eltern von Theodore, Gigi und Otto. Trotz des oft chaotischen Alltags managen sie das Familienleben mit viel Humor, wie Vogue regelmäßig mit Anekdoten in Interviews und Podcasts beweist.

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews im Mai 2023

