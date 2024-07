Alkoholsucht: Spencer Matthews bereut verschwendete Zeit!

Spencer Matthews (35) hatte viele Jahre lang mit einer Alkoholabhängigkeit zu kämpfen. Im Interview mit The Sun erinnert sich der Schauspieler an die schwere Zeit. "Ich blicke auf die Zeit zurück, die ich verschwendet habe. Ich blicke zurück auf die verschwendete Zeit, in der ich mich anders hätte entwickeln können", gesteht der "Made in Chelsea"-Star reuevoll. Sogar seine Familie habe ihn währenddessen gemieden. "Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich mich in meiner eigenen Familie wie ein Außenseiter gefühlt habe, wegen meines Verhaltens und meiner allgemeinen Einstellung", erklärt er.

Die düstere Zeit und sein damit verbundenes Verhalten bereut der "Finding Michael"-Darsteller mittlerweile sehr: "Ich hatte ein sehr schlechtes Verhältnis zum Alkohol. Ich habe bis in meine späten Zwanziger hinein Alkohol missbraucht. Ich hatte fast das Gefühl, dass mir bestimmte Leute in meiner eigenen Familie nicht vertrauen. Ich lebte mit einer ziemlichen Menge Scham." Dabei sei ihm aber klar gewesen, dass sein Verhalten nicht in Ordnung gewesen war: "Ich wusste, dass der Alkoholkonsum ein wenig außer Kontrolle geraten war, ich wusste, dass ich es eigentlich nicht tun sollte."

Das ist nicht das erste Mal, dass Spencer so offen über seine Suchtprobleme redet. Bereits zuvor hatte er auch schon mit seiner Frau Vogue Williams (38) im Podcast "Boots presents Taboo Talk" über sein Trinkverhalten gesprochen. Zu Hochzeiten habe er eine Flasche Whisky oder zehn Bier am Tag getrunken. Schließlich sei er aber davon losgekommen. "Es ist nicht so, dass ich das Trinken einfach aufgeben wollte. Ich hätte dich verlieren können. Ich hätte meine Arbeit verlieren können, ich hätte sterben können", gestand er damals reumütig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Spencer Matthews im Februar 2023 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Spencer so offen über seine Sucht spricht? Ich finde das sehr mutig von ihm! Na ja, ich finde, das muss nicht sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de