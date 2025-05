Strahlend im Urlaub: Plant Vogue Williams noch ein Baby?

Vogue Williams (39) und ihr Ehemann Spencer Matthews (36) haben kürzlich auf Instagram bezaubernde Eindrücke von ihrem Familienurlaub geteilt. Die irische Moderatorin und der ehemalige "Made in Chelsea"-Star zeigten sich dabei glücklich mit zwei ihrer drei Kinder, Sohn Theodore, sechs, und Tochter Gigi, vier. Auf den Fotos waren alle vier in stilvoll abgestimmten weißen Outfits zu sehen, die auf einen besonderen Anlass hindeuteten. Vogue trug ein elegantes weißes Maxikleid, während Spencer mit Leinenhose und einem cremefarbenen Blazer glänzte. Ihre jüngste Tochter Gigi bezauberte mit einem hübschen Kleid und passenden Haarbändern. Ihr drittes Kind, Otto, drei, war jedoch nicht dabei.

Abseits des Familienurlaubs sprach Vogue kürzlich in einem Interview mit der Sunday Times über die Möglichkeit, die Familie weiter zu vergrößern. Sie kann sich vorstellen, ein viertes Kind zu bekommen, sieht jedoch fünf Kinder als "verrückt" an, womit vier möglicherweise die endgültige Grenze darstellen. Spencer hatte hingegen im gemeinsamen Podcast schon angedeutet, dass das derzeitige Leben mit drei Kindern bereits ziemlich hektisch sei. "Ich denke, wir haben für den Moment entschieden, dass wir uns auf unsere wunderbare Familie konzentrieren wollen, so wie sie ist, denn wir hatten so viele Jahre, in denen es einfach nur hektisch war", erklärte er im Dezember. Mittlerweile hat Spencer den Podcast verlassen und wurde durch Vogues ältere Schwester Amber Wilson ersetzt.

Vogue hat in der Vergangenheit auch persönliche Kämpfe öffentlich gemacht und über Schwierigkeiten mit Essstörungen während ihrer frühen Modelkarriere gesprochen. In ihrem Podcast "My Therapist Ghosted Me" erzählte sie, wie sie seit ihrem 16. Lebensjahr immer wieder mit extremen Diäten konfrontiert wurde. "Da gab es immer jemanden, der dir gesagt hat, was du essen sollst – oder eben nicht", berichtete sie und nannte es eine belastende Erfahrung, der besonders jüngere Mädchen ausgesetzt sind. Ihre Offenheit im Umgang mit diesen Herausforderungen bewegte viele Fans, die ihren Mut bewundern, solche Themen öffentlich zu machen. Mit ihrer Ehrlichkeit sendet die Moderatorin ein starkes Signal für Selbstakzeptanz – besonders an junge Mädchen, die sich von unrealistischen Schönheitsidealen befreien möchten. Ob noch ein weiteres Baby folgt, bleibt abzuwarten. Doch eines scheint sicher: Vogue ist derzeit ziemlich zufrieden mit dem Ist-Zustand ihres Lebens.

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews in Italien, 2024

Getty Images Vogue Williams, Model

